Uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon suunnittelukilpailu on käynnistynyt

Suomeen perustettavan uuden valtakunnallisen arkkitehtuuri- ja designmuseon uudisrakennuksen suunnittelukilpailu on käynnistynyt. Kilpailussa etsitään suunnitelmaa Helsingin Eteläsatamaan rakennettavan, kokonaislaajuudeltaan noin 10 000 m²:n suuruisen museorakennuksen toteuttamiseksi. Kilpailun järjestävät Kiinteistö Oy ADM yhteistyössä Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiön, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n ja Helsingin kaupungin kanssa. Kiinteistö Oy ADM on Suomen valtion ja Helsingin kaupungin museohanketta varten perustama kiinteistöyhtiö.



Uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon on tarkoitus avautua uudessa museorakennuksessa vuonna 2030. Arkkitehtuurimuseo ja Designmuseo kansainvälisesti merkittävine kokoelmineen ovat sulautuneet uuden museon taustayhteisöksi perustettuun Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiöön vuoden 2024 alussa. Samalla museoiden toiminta on siirtynyt säätiön tytäryhtiönä toimivalle AD-museo Oy:lle. Säätiö julkaisi tammikuussa museon toteutussuunnitelman, joka kuvaa laajasti uuden museon toimintaa ja tavoitteita. Nyt käynnistyneen suunnittelukilpailun ohjelma nojaa toteutussuunnitelmaan ja sen rinnalla valmistuneeseen museorakennuksen alustavaan hankesuunnitelmaan.



”Tavoitteemme on luoda kansainvälisen huipputason museo, joka kutsuu elämyksiin niin eri taustoista tulevat kaupunkilaiset kuin vierailijatkin. Haluamme tarjota muotoilijoiden ja arkkitehtien työkalut kaikkien käyttöön monipuolisten näyttelyiden ja palveluiden kautta. Onnistunut suunnitelma luo kaupunkikuvallisesti kiinnostavan ja kestävän ratkaisun sekä edistää museon mallia aktiivisena vuorovaikutuksen paikkana. Kilpailussa etsimämme ehdotus on tällainen ja vielä jotain muuta – ehkä se yllättää?” kertoo Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiön toimitusjohtaja Kaarina Gould.



Museorakennus meren äärelle



Uusi arkkitehtuuri- ja designmuseo nousee Helsingin Eteläsatamaan Makasiinirannan uudistuvalle alueelle. Suunnittelukilpailun pohjalta toteutettavan museorakennuksen on määrä luoda puitteet kansainvälisen huipputason museotoiminnalle ja muodostaa ympäristöineen uutta ja elävää keskustaa osana Makasiinirantaa.



Museorakennuksen kooksi on määritetty kokonaislaajuudeltaan noin 10 000 m², josta noin puolet on yleisötilaa. Museohankkeen budjetti on noin 105 miljoonaa euroa, josta rakentamiskustannukset voivat olla enintään 70 miljoonaa euroa (vuoden 2023 hintatasossa). Helsingin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt yhteensä 60 miljoonan euron pääomalahjoituksen uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon toteuttamiseksi, ja Suomen valtio on vahvistanut sitoutumisensa vastaavaan rahoitukseen. Lisäksi säätiö kerää yksityisiltä tahoilta vähintään 30 miljoonaa euroa.



Suunnittelukilpailun nyt avautuneessa ensimmäisessä vaiheessa etsitään toimivaa kokonaiskonseptia ja yleisen tason suunnitteluratkaisua. Tavoitteena on luoda hyvä ja suurillekin kävijämäärille toimiva museokokemus ja puitteet monipuoliselle näyttely- ja ohjelmatoiminnalle sekä mahdollistaa museokokoelmien kiinnostava ja yllätyksellinen esillepano. Suomalaisen muotoilun ja arkkitehtuurin tarinaa avaavan vetovoimaisen ydinnäyttelyn lisäksi museossa voidaan esittää suuria kansainvälisiä vierailunäyttelyitä ja mittavia moniaistisia installaatioita. Lisäksi museorakennukseen suunnitellaan tiloja erilaisille kohderyhmille suunnattuja tapahtumia ja työpajoja varten, arkkitehtuuriin ja muotoiluun erikoistunut kirjasto, kahvila–ravintola, merellinen terassi sekä museokauppa.

Suunnittelukilpailun reunaehdot ja tavoitteet määrittävässä kilpailuohjelmassa pyydetään osallistujia kiinnittämään erityistä huomiota rakennuksen hiilijalanjäljen minimointiin sekä kaupunkikuvaan. Museo rakentuu osaksi Helsingin merellistä kansallismaisemaa ja arvokasta kulttuuriympäristöä.



”Uusi museo vahvistaa Helsingin globaalia profiilia muotoilun ja arkkitehtuurin pääkaupunkina tuomalla museorakennuksen yhdelle kaupungin kiinnostavimmista ranta-alueista, Eteläsataman kaupunkiuudistuksen ytimeen. On valtavan hienoa viedä tätä hanketta eteenpäin juuri nyt luomaan uusia työpaikkoja, houkuttelemaan kansainvälisiä ja kotimaisia kävijöitä ja synnyttämään uutta liiketoimintaa”, toteaa kilpailutuomariston puheenjohtaja, aiemmin Helsingin kaupunkiympäristön toimialajohtajana toiminut arkkitehti Mikko Aho.



Kilpailutuomaristo on monialainen ja kansainvälinen



Suunnittelukilpailun 13-jäseninen tuomaristo koostuu kotimaisista ja kansainvälisistä arkkitehtuurin, muotoilun, kestävän rakentamisen, museoalan ja kaupunkisuunnittelun asiantuntijoista.



Mikko Aho, kilpailutuomariston puheenjohtaja, arkkitehti SAFA, Kiinteistö Oy ADM:n hallituksen varapuheenjohtaja



Gus Casely-Hayford, Lontoossa 2025 avautuvan uuden V&A East -museon johtaja



Beatrice Galilee, arkkitehti, kansainvälisen The World Around -arkkitehtuuritapahtuman perustaja ja johtaja



Kaarina Gould, Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiön toimitusjohtaja



Salla Hoppu, arkkitehti SAFA, Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan johtava arkkitehti

Beate Hølmebakk, oslolaisen Manthey Kula -arkkitehtitoimiston osakas, arkkitehti ja professori

Riitta Kaivosoja, opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuri- ja taidepoliittisen osaston ylijohtaja



Matti Kuittinen, arkkitehti, professori, Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kestävän rakentamisen professori



Juha Lemström, kilpailutuomariston varapuheenjohtaja, arkkitehti SAFA, Kiinteistö Oy ADM:n hallituksen puheenjohtaja



Sari Nieminen, arkkitehti SAFA, Arkkitehtitoimisto Sari Nieminen Oy



Miklu Silvanto, muotoilija, yrittäjä, AD-museo Oy:n hallituksen jäsen



Anni Sinnemäki, Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestari



Hannu Tikka, arkkitehti SAFA, Arkkitehtityöhuone APRT Architects



Kilpailuohjelma on julkistettu – kilpailuseminaari järjestetään avoimena verkkotilaisuutena 24. huhtikuuta



Suunnittelukilpailun ensimmäinen vaihe on alkanut 15. huhtikuuta ja se päättyy 29. elokuuta 2024, johon mennessä kilpailuun osallistuvien tulee toimittaa kilpailuehdotuksensa. Kilpailun tuomaristo valitsee määräaikaan mennessä toimitettujen ehdotusten joukosta kilpailun toiseen vaiheeseen 3–5 ehdotusta, joista kukin palkitaan 50 000 eurolla. Yhteensä kilpailussa jaettava palkintosumma on enintään 400 000 euroa.



Helmikuussa 2025 alkaa suunnittelukilpailun toinen vaihe, jossa ehdotuksia kehitetään tuomariston antamien jatkosuunnitteluohjeiden pohjalta toteuttamiskelpoisiksi suunnitelmiksi. Toinen vaihe päättyy toukokuussa 2025, ja suunnittelukilpailun tulokset julkistetaan syyskuussa 2025.



Kilpailuohjelmaan voi tutustua suunnittelukilpailun verkkosivulla



www.admuseo.fi/competition



Suunnittelukilpailun kielenä on englanti. Lisätietoja osallistumisoikeudesta löytyy kilpailun verkkosivulta.



Kilpailuseminaari järjestetään avoimena verkkotilaisuutena 24. huhtikuuta 2024. Lisätiedot kilpailuseminaarin ohjelmasta ja seminaariin osallistumisesta julkaistaan lähempänä ajankohtaa kilpailun verkkosivulla.



Kilpailun järjestävät Kiinteistö Oy ADM sekä Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiö yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n ja Helsingin kaupungin kanssa. Kilpailun valmisteluun ovat osallistuneet myös Haahtela-kehitys ja museon kansainvälinen strateginen kumppani DVDL.