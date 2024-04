Solar Foodsin tehdas käynnistynyt – Ilmasta tuotettava proteiini voi olla tulevaisuudessa yhä useampien lautasilla

Ilmasta sähkön avulla tuotettava proteiini saattaa tulevaisuudessa olla tärkeä osa Suomen elintarvikemarkkinoita.

Luonnonvarakeskuksen tuoreen arvion mukaan solumaatalous voi vuonna 2035 olla ruokasektorin suurin ala Suomessa sekä elintarvikeviennissä. Vetyfermentaatioyritys Solar Foods on puolestaan luonut aivan uudenlaisen solumaatalouden innovaation, Solein-proteiinin sekä sen tuotannossa käytettävän teknologian, jonka kehitystyössä on saavutettu virstanpylväs. Yhtiön Factory 01 -tuotantolaitoksen käyttöönottotyöt on saatu päätökseen ja Soleinin ensimmäiset koe-erät valmistettua.

Solein on luonnossa esiintyvä yksisoluinen mikrobi, jota kasvatetaan ilmasta saatavilla raaka-aineilla ja sähköenergian avulla. Siitä valmistettua miedon makuista jauhetta voi käyttää niin maidon, lihan kuin vaikkapa kananmunan korvaamisessa. Valmistuksen hiilijalanjälki on vain yhden prosentin suuruinen punaiseen lihaan verrattuna.

Toimitusjohtaja Pasi Vainikka pitää tuotantolaitoksen valmistumista ja käynnistymistä merkittävänä niin Suomelle kuin koko maailmalle.

– Solumaatalouden innovaatiot on saatava laboratorioista ihmisten ruokapöytiin tilanteessa, jossa väestö lisääntyy ja ravinnon tarve kasvaa mutta samaan aikaan luontokatoa on hillittävä sekä hiilinieluja ennallistettava.

Soleinin tuotanto on täysin riippumatonta maataloudesta, ilmastosta ja säästä, eli sitä voidaan tuottaa omavaraisesti missä vain, jopa äärioloissa. Se auttaa ratkaisemaan kasviproteiinien laatu- ja saatavuusongelmia, jotka pahenevat, kun sadot vaihtelevat ilmastonmuutoksen seurauksena.

Solar Foods sai huhtikuussa 2024 ensimmäisenä suomalaisena yksityisenä yhtiönä “Nasdaq Green Equity Designation – Private Company” -merkinnän. Kyseessä on vapaaehtoinen nimitys yrityksille, joiden liikevaihdosta yli 50 prosenttia tulee vihreänä pidetystä toiminnasta. Toiminnot, joihin liittyy fossiilisia polttoaineita, saavat kattaa korkeintaan 5 prosenttia liikevaihdosta, ja yli 50 prosenttia yhtiön investoinneista on kohdistettava vihreäksi luokiteltuun toimintaan.

Solar Foodsin Factory 01 -tehdas on yhtiön tiedon mukaan ensimmäinen kaupallisen mittakaavan tehdas, joka valmistaa ruokatuotteita vedyn ja hiilidioksidin avulla biomassafermentoidusta proteiinista. Solar Foods

Kumppanuuksia solmittu elintarvikeyhtiöiden kanssa – ensimmäiset Soleinia sisältävät tuotteet jo myynnissä Singaporessa

Soleinia on tuotettu vuodesta 2018 asti pilottilaitoksessa Espoossa. Vantaalla sijaitseva uusi Factory 01 -tehtaan täysi kapasiteetti on noin 160 tonnia Solein-jauhetta vuodessa. Skaalaus on noin satakertainen pilottivaiheeseen verrattuna. Factory 01 -tehdasta ajetaan parhaillaan täyteen tuotantokapasiteettiinsa, joka yhtiön arvion mukaan saavutetaan vuoden 2024 toisen vuosineljänneksen aikana.

– Tehtaan tuotantomäärillä pystymme tukemaan omaa ja asiakkaidemme tuotekehitystä sekä tuottamaan Soleinia koemyyntiin ensimmäisille asiakkaille, Vainikka kertoo.

Solar Foodsin pitkän aikavälin tavoitteena on miljardin euron liikevaihto. Yhtiöllä on jo nyt todistetusti paikka proteiinituotteiden 2 000 miljardin euron kokoisessa globaalissa markkinassa: toukokuussa 2023 yhtiö solmi strategisen kumppanuussopimuksen johtavan kansainvälisen ruoka- ja bioteknologiakonsernin Ajinomoto Groupin kanssa. Yhtiöt suunnittelevat muun muassa kehittävänsä Soleinista uusia tuotteita, joiden avulla tehdään testimarkkinointia Singaporessa vuoden 2024 aikana.

– Vuoden 2024 aikana tavoitteenamme on tuoda Soleinia sisältäviä elintarvikkeita markkinoille useamman kumppanin kanssa.

Singaporessa Soleinilla on jo uuselintarvikelupa, joka on konkreettinen todiste tuotteen turvallisuudesta. Maassa onkin myyty kuluttajille maailman ensimmäisiä elintarvikkeita, joissa on hyödynnetty vetyfermentaatiota: vuonna 2023 jäätelöä sekä vuodesta 2024 alkaen Fazerin lanseeraamaa Taste the Future -suklaata, jotka molemmat sisältävät Soleinia.

Solar Foods on aloittanut työn uuselintarvikelupien saamiseksi myös Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa sekä EU:ssa. Vainikka arvioi, että Yhdysvalloissa lupa saadaan vuoden 2024 toisen vuosipuoliskon aikana. Isossa-Britanniassa, EU:ssa ja Japanissa sitä toivotaan saatavaksi vuoden 2025 aikana.

– Yhdysvalloissa ja EU:ssa myönnetyt elintarvikeluvat saattavat helpottaa esimerkiksi Japanin-markkinan avaamista, Vainikka arvioi.

Kasvun vauhdittamiseksi Solar Foodsilla on juuri alkanut suomalaisille sijoittajille suunnattu 8 miljoonan euron osakeanti kasvusijoituspalvelu Springvest Oyj:n kanssa. Viime syksynä Solar Foodsin 8 miljoonan euron rahoituskierros ylimerkittiin etuajassa.

Tuotannossa syntyy proteiinipitoista jauhetta, jota kutsutaan Soleiniksi. Jauhetta voidaan käyttää sellaisenaan erilaisiin ruokiin tai siitä voidaan käyttää erilaisten elintarvikkeiden ainesosana juomista jugurtteihin, levitteistä juustoihin, pastasta leipään tai lihan tavoin käytettäviin tuotteisiin. Solar Foods

Tavoitteena järeämpi tuotanto – ruokateknologiaa voi hyödyntää myös avaruudessa tai kriisialueilla

Solar Foodsin Vantaan-tehdas on ponnahduslauta kohti vielä suurempaa tuotantoa. Seuraavaksi yhtiö aikoo rakentaa teollisen tuotantolaitoksen, joka on kapasiteetiltaan noin sata kertaa suurempi kuin nyt valmistunut tehdas. Pilottimittakaavassa on jo saavutettu tuottonopeus, jota tarvitaan tämän laajuiseen kustannustehokkaaseen tuotantoon.

– Skaalautuvan teknologian ansiosta Soleinia voi valmistaa kannattavasti isommin tai pienemmin tarpeen mukaan. Teknologian voi puristaa myös pieneen kokoon, jolloin sen avulla voidaan tuottaa ruokaa vaikkapa äärimmäisen kuivuuden keskellä tai vaikka avaruudessa, Vainikka kertoo.

Koetuotannon ohessa yhtiö etsii globaaleista ja paikallisista ruokayhtiöistä aktiivisesti uusia asiakkaita, joiden kanssa voidaan esimerkiksi kehittää uusia ruokatuotteita. Solein on monipuolinen raaka-aine, joka soveltuu monenlaisiin ruokakategorioihin, ruokavalioihin ja erilaisiin ruokakulttuureihin.

Tätä havainnollistaa myös tehtaan oma Solein Kitchen -keittiö, jossa vierailijat pääsevät tutustumaan erilaisiin Soleinia sisältäviin ruokiin. Vainikan mukaan moni Soleinia sisältävää ruokatuotetta maistanut on ollut yllättynyt siitä, että eroa verrokkiin ei huomaa.

– Solein sopii käytännössä kaikkien elintarvikkeiden raaka-aineeksi tehden niistä samalla ympäristöystävällisempiä. Tämä tukee voimakkaan kasvun tavoitettamme kasvaa pitkällä aikavälillä maailman johtavaksi vetyfermentaatioyritykseksi, hän summaa.

Mikä Solein?

Solein on tarkoitettu ruoantuottajille, jotka hakevat ravinteikkaita, toimivia, kestäviä ja tasalaatuisia proteiininlähteitä hyvällä toimitusvarmuudella.

Soleinin ytimessä on luonnossakin esiintyvä yksisoluinen mikrobi, joka kasvaa ilmasta saatavilla raaka-aineilla sekä uusiutuvalla sähköllä. Soleinista voi valmistaa ruokaa jatkuvalla prosessilla teoriassa loputtomiin.

Miedon makuinen Solein-jauhe sopii niin makeisiin kuin suolaisiin ruokiin, ja sillä voi korvata huomaamattomasti minkä tahansa proteiininlähteen. Se taipuu myös moneen koostumukseen.

Ensimmäinen Soleinille elintarvikeluvan myöntänyt maa on Singapore. Solar Foods hakee uuselintarvikelupaa tuotteelle myös muilla markkinoilla ympäri maailmaa.



Lue lisää Soleinista osoitteessa Solein.com.