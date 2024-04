SDP:n Kimmo Kiljunen vaatii: Ei saksia eikä ikärasismia

SDP:n Haatainen: Kuinkahan monella tapaa hallitus aikoo vielä vaikeuttaa osatyökykyisten elämää? 15.4.2024 12:33:43 EEST | Tiedote

Marinin hallituksen keskeinen tavoite oli saada osatyökykyisiä, vammaisia ja muita vaikeasti työllistyviä työmarkkinoille. Ajatuksena oli, että jokaisella on oltava mahdollisuus työhön, kykyjensä mukaan. Orpo-Purran linja on toinen. He tarjoavat osatyökykyisille pelkkää keppiä leikkaamalla rajusti sosiaaliturvaa. Uusimpana toimena hallitus on lakkauttamassa Työkanava oy:n toiminnan.