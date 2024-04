The Tall Ships Races Helsinki 2024 ja John Nurmisen Säätiö yhteistyöhön - “Itämeren suojelu on yksi tärkeimmistä tapahtuman tavoitteista”

The Tall Ships Races Helsinki -tapahtuman hyväntekeväisyyskumppanina toimii John Nurmisen Säätiö, jonka missiona on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Yhteistyön tavoitteena on lisätä tietoisuutta Itämeren tilasta ja sen suojelusta sekä tarjota tapahtumakävijöille ja yhteistyöyrityksille mahdollisuus osallistua Itämeren suojelutyöhön lahjoittamalla säätiölle.



- Itämeri kärsii rehevöitymisestä ja rehevöitymisen seuraukset näkyvät meille vesilläliikkujille kesäisin sinilevälauttoina. Lahjoitusten avulla säätiömme voi jatkaa työtä rehevöitymisen vähentämiseksi ja luontokadon ehkäisemiseksi. Hienoa, että nuoret toimivat Tall Ships Racessa Itämeren hyvinvoinnin ja meren merkityksen viestinviejinä, sanoo John Nurmisen Säätiön toimitusjohtaja Annamari Arrakoski-Engardt.



Helsinki lähettää sata nuorta mukaan purjehtimaan



The Tall Ships Races on nuorisopurjehdustapahtuma, jonka tarkoituksena on edistää nuorten koulutusta ja yhteistyötä kansallisuuteen, kulttuuritaustaan, uskontoon tai sosiaaliseen taustaan katsomatta. Helsinki lähettää sata nuorta mukaan kilpailun kahdelle ensimmäiselle reitille Klaipedasta Helsinkiin ja Helsingistä Tallinnaan.

- Olemme sitoutuneet toimimaan vastuullisesti ja yhteistyö John Nurmisen Säätiön kanssa on yksi keinomme viestiä Itämeren tilasta ja sen suojelusta. Teemme vaikutustyötä myös nuorisopurjehtijoiden ja alusten miehistöjen suuntaan ja haluamme viestiä Itämeren suojelun tärkeydestä, kertoo tapahtuman projektipäällikkö Marianne Saukkonen.

The Tall Ships Races Helsinki -tapahtumaan saapuu heinäkuussa yli 50 näyttävää purjelaivaa miehistöineen Eteläsataman, Katajanokan, Kanavarannan, Pohjoisrannan ja Kauppatorin alueelle. Tapahtuma tarjoaa monipuolista ohjelmaa livemusiikin, puheohjelman sekä lapsiperheille suunnatun ohjelman myötä.