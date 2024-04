Tekoäly hyötykäyttöön Koillismaalla

Nopeasti kehittyvän tekoälyn ympärillä käy kova kuhina, mutta konkreettiset tavat hyödyntää tekoälyä erilaisissa tilanteissa voi olla vaikeaa löytää omin päin.

Maaliskuussa alkaneessa Tekoälyä liiketoimintaan – AI Lit Koillismaa -hankkeessa tuodaan tekoälyn tarjoamat mahdollisuudet konkreettisesti käyttöön Kuusamon ja Taivalkosken alueen liike- ja työelämään.

”Toivon, että löydämme yritysten ja asukkaiden kanssa tapoja hyödyntää tekoälyä, jotka palvelevat aluettamme parhaiten”, sanoo projektipäällikkö Olli Laitinen.

Heinäkuuhun 2026 asti kestävän hankkeen keskeisenä tavoitteena on edistää tekoälyn hyödyntämistä yritysten ja kuntien toiminnoissa. Luvassa on muun muassa toimialakohtaisia työpajoja, personoitujen tekoälyassistenttien luomista sekä mahdollisuus omien tuotteiden ja varaosien valmistukseen yritysten ja kuntalaisten tarpeiden pohjalta.

Hankkeen avulla tuetaan laajasti Koillismaan alueen digitaalista kehitystä. Monialaisen, yritysten, tutkimusorganisaatioiden, oppilaitosten ja kuntien kanssa tehtävän yhteistyön lisäksi tämä tarkoittaa tekoälyavusteisen AI Fab Labin perustamista, jossa paikallista tuotekehitystä ja tuotantoa lisätään tekoälyavusteisesti. Hankkeen tuloksena syntyy uusia innovaatiota, palveluita ja liiketoimintamalleja sekä uutta, tekoälyavusteista yritys- ja työkulttuuria.

“Tekoälykeskustelua on toistaiseksi käyty vasta melko yleisellä tasolla, ja painopiste on ollut suurissa yrityksissä. Olen innoissani hankkeesta, jossa pääpaino on tavallisten ihmisten, yrittäjien ja kuntien parissa. Jotta Suomi voi todella hyötyä tekoälystä, tarvitsemme mahdollisimman laaja-alaista tukea ja innostusta kaikkialta ja kaikilta.”