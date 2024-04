Tere tulemast!

Perjantai-iltana 19.4. Vaasan kaupunginorkesterilla on konserttiteemana rakas etelänaapurimme Viro. Orkesterin eteen astelee kaksi virolaisen musiikin kiinnostavinta nimeä: kapellimestari Risto Joost ja häikäisevä pianistilupaus Tähe-Lee Liiv. Joost muistetaan Vaasassa vuoden 2012 Jorma Panula -kapellimestarikilpailun voittajana ja hän on viime vuosina johtanut merkittäviä orkestereita ympäri Eurooppaa.

Joost tuntee kotimaansa musiikin kuin omat taskunsa ja tuo vaasalaisyleisön kuultavaksi kiinnostavan kokoelman virolaisia merkkiteoksia 1900-luvulta ja 2000-luvun alusta. Virossa musiikki otti aivan eri suunnan kuin Suomessa, ja maan oman kansanmusiikin ainekset kuuluvat vahvasti konsertin säveltäjien teoksissa. Toisen maailmansodan jälkeisessä Neuvosto-Virossa musiikin kehitys johti Brežnevin pysähtyneisyyden kauden loppuvaiheessa lopulta Arvo Pärtin minimalistiseen ja henkiseen tyyliin, joka oli antiteesi sekä sosialistiselle realismille että länsieurooppalaiselle modernismille. Pärtin läpimurtoteoksessa Tabula Rasassa (1977) uuden tyylin keskeiset piirteet tiivistyivät muotoon, joka on tehnyt hänestä tällä vuosituhannella yhden soitetuimmista elävistä säveltäjistä. Ester Mägi kirjoitti uusklassinen pianokonserttonsa (1953) Stalinin kurittaessa Viroa, mutta teos ei lainkaan vajoa pessimismiin. Useita pianokilpailuja jo voittanut Tähe-Lee Liiv pääsee konsertossa soittamaan koko nuoren sydämensä kyllyydestä. Lisäksi konserttiohjelmassa on kaksi itsenäisessä Virossa eri aikoina syntynyttä teosta: Tõnu Kõrvitsin myyttiseen pohjoiseen – mahdollisesti jopa Viron Saarenmaahan – viittaava Elegies of Thule (2007) ja Eduard Tubinin folkloristinen Sarja virolaisista tansseista vuodelta 1938. Kõrvitsin musiikkia on viime vuosina levyttänyt saksalainen ECM-levy-yhtiö, joka toi myös Arvo Pärtin suuren maailman tietoisuuteen tasan neljäkymmentä vuotta sitten julkaisemalla kulttimaineeseen nopeasti nousseen albumin Tabula Rasa.

Konsertti Vaasan kaupungintalolla perjantaina 19.4. klo 19. Tere tulemast!