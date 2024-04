Tere tulemast!

Fredag kväll 19.4. har Vasa stadsorkester vår kära södra granne Estland som konserttema. Framför orkestern ställer sig två av de intressantaste namnen inom estnisk musik: dirigent Risto Joost och det strålande pianistlöftet Tähe-Lee Liiv. I Vasa minns vi Joost som segrare i Jorma Panula -kapellmästartävlingen år 2012 och han har under de senaste åren lett framstående orkestrar runtom i Europa.

Joost känner sitt hemlands musik som sina egna fickor och tar till Vasapubliken med sig en intressant samling betydande estniska verk från 1900-talet och början av 2000-talet. I Estland har musiken tagit en helt annan riktning än i Finland, och inslag av landets egen folkmusik är starkt närvarande i konsertens kompositörers verk. Musikens utveckling i Sovjet-Estland efter andra världskriget ledde i slutskedet av Brezjnevs stagnationsperiod slutligen Arvo Pärt in i en minimalistisk och andlig stil, vilken var en antites både till den socialistiska realismen och den västeuropeiska modernismen. I Pärts genombrottsverk Tabula Rasa (1977) koncentrerades de centrala dragen i den nya stilen till en form som har gjort honom till en av de mest spelade levande kompositörerna under det här årtusendet. Ester Mägi skrev sin nyklassiska pianokonsert (1953) under Stalins förtryck av Estland, men verket hänger sig inte alls åt pessimism. Tähe-Lee Liiv, som redan vunnit flera pianotävlingar, får under konserten spela med hela sitt unga hjärta. I konsertprogrammet ingår också två verk som skapats i det självständiga Estland vid olika tider: Tõnu Kõrvits Elegies of Thule (2007) som refererar till det mytiska norr – möjligen till och med estniska Ösel – och Eduard Tubins folkloristiska Estniska danssvit från år 1938. Kõrvits musik har under de senaste åren spelats in av det tyska skivbolaget ECM, vilket också gjorde Arvo Pärt känd ute i stora världen för exakt fyrtio år sedan genom att ge ut albumet Tabula Rasa, som snabbt nådde kultstatus.

Konsert fredag 19.4 kl. 19.00 i Vasa stadshus. Tere tulemast!