Hanna Sirkiä nimitetty Sitomo Oy:n liiketoimintajohtajaksi 1.4.2024 alkaen

Hanna Sirkiä lähtee rakentamaan Sitomon kasvua pääkaupunkiseudulla liiketoimintajohtajana. Hän tuo mukanaan vankkaa osaamista konsultointimaailmasta ja B2B-palveluista. Ennen siirtymistä Sitomon liiketoimintajohtajaksi Sirkiä on toiminut useissa konsultointiliiketoiminnoissa kasvun ja kehittämisen tehtävissä.

”Sitomo on strategisesti kasvun tiellä. Tämän nimityksen kautta varmistamme, että pystymme yhä paremmin auttamaan asiakkaita muutoksessa ja muutoskyvykkyyden vahvistamisessa. Hannan monipuolinen tausta antaa hyvän pohjan jatkaa Sitomon kasvutarinaa.”, kertoo Sitomon toimitusjohtaja Nina Rinne.

”Sitomo on mielenkiintoisessa vaiheessa oleva kasvuyhtiö. On ilo olla kasvussa mukana. Sitomo on investoinut kehitykseen ja viime aikoina on otettu isoja kasvua mahdollistavia kehitysaskeleita. Voimme tuottaa asiakkaille laajasti lisäarvoa yrityksen strategisen toimeenpanon, johtamisen ja yrityskulttuurin kehittämisen saralla.”, jatkaa Hanna Sirkiä.