Yhä useamman suomalaisen asuntolaina on S-Pankissa

S-Pankin osuus pankkien asuntolainakannasta kasvoi vuoden 2023 lopussa 3,8 prosenttiin. Luvut selviävät Suomen Pankin tuoreesta tilastosta, joka kuvaa luottolaitosten markkinaosuuksia.

S-Pankki on ollut markkinoiden kovin kasvaja. S-Pankki pystyi kasvattamaan omaa tasettaan 13 miljoonalla eurolla vuoden 2023 jälkimmäisellä puoliskolla, vaikka koko markkinan asuntolainataseet laskivat yhteensä 396 miljoonaa euroa. Kasvun takana on erityisesti nuorten aktivoituminen.

”Lähes puolet S-Pankin asuntolainahakemuksista tulee tällä hetkellä ensiasunnon ostajilta. Erityisesti nuoret arvostavat pankkipalvelujen ketteryyttä: helppokäyttöisen ja moneen taipuvan S-Mobiilin sekä maksuttomien peruspankkipalveluiden lisäksi myös lainaneuvottelut hoituvat S-Pankissa helposti omalta kotisohvalta”, kertoo S-Pankin lainojen kehityspäällikkö Annemari Airaksinen.

Suomen Pankin tilastoista selviää, että S-Pankin markkinaosuus koko markkinan asuntolainataseen kasvusta on kasvanut 2,1 prosentista 3,8 prosenttiin vuodesta 2017 lähtien. Kyseisellä aikavälillä S-Pankki on ylivoimaisesti eniten markkinaosuuttaan kasvattanut pankki. Kasvu on tapahtunut orgaanisena kasvuna: Asiakkaiden tietoisuus S-Pankin palveluista myös lainojen osalta on parantunut ja S-Pankki näyttäytyy relevanttina vaihtoehtona asuntolaina-asiakkaille.

”Markkinaosuuden kasvattaminen on pitkän työn tulos. Asiakkaat ovat löytäneet S-Pankin ja kokevat meidät potentiaalisena lainapankkina. Haluamme myös omalta osaltamme vastata asiakkaiden tarpeisiin täyden palvelun pankkina. Tällä hetkellä tuemme asiakkaitamme osin haastavassa markkinatilanteessa tarjoamalla uuden asuntolainan toistaiseksi ilman avausmaksua”, kertoo lainojen kehityspäällikkö Annemari Airaksinen.