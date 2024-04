Hybridituottaja 2026 -koulutukset kehittävät tapahtuma-alan digitaalista osaamista Pohjois-Pohjanmaalla

Oulu2026:n ja Oulun ammattikorkeakoulun yhteishankkeessa kehitetty Hybridituottaja 2026 -täydennyskoulutus käynnistyy kesällä. Täydennyskoulutukset ovat suunnattu tuottajana työskenteleville, tuottajan koulutuksen saaneille sekä kaikille alasta kiinnostuneille alanvaihtajille ja työttömille työnhakijoille. Haku ensimmäiseen täydennyskoulutukseen on avattu 15. huhtikuuta.

Koulutusten taustalla on Oulun seudulla esille noussut tarve luovien alan ammattituottajille ja toive saada Pohjois-Suomeen lyhyempiä, täydentäviä koulutuksia sekä erikoistumisopintoja jo alalla toimiville ammattilaisille. Koulutusten tavoitteena on päivittää tuottajan työtä tekevien ammattilaisten osaamista vastaamaan nykypäivän vaatimuksia sekä lisätä tuottajien määrää Pohjois-Pohjanmaan alueella.

”Hybridituottaja 2026 -täydennyskoulutuksella halutaan vastata erityisesti tuottajien digitaalisen ja kansainvälisen tapahtumaympäristön osaamisen kehittämiseen. Nykypäivän tapahtumatuottajilta vaaditaan monipuolista osaamista, joka liittyy tapahtuman muotoilemiseen, sen liiketoiminnallisen ulottuvuuden ymmärtämiseen, sekä itse tapahtuman tekniseen toteuttamiseen”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Heidi Ålander Oulun ammattikorkeakoulusta.

Opinnot koostuvat neljästä opintojaksosta ja käytännönläheisestä leiristä, jossa eri työkaluja päästään testaamaan hybriditapahtuman tuottamisessa. Osallistujilla on myös mahdollisuus harjoitella oppimiaan taitoja Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoteen liittyvissä projekteissa.

Yhteensä koulutuksessa voi suorittaa 30 opintopistettä. Osa opinnoista suoritetaan verkossa ja osa paikan päällä Oulun ammattikorkeakoulun Linnanmaan kampuksella.





Suunnitteluun haettu oppia valtakunnallisista huipputuotannoista

Osana Hybridituottaja 2026 -koulutusten suunnittelua on tehty kartoitustyötä, johon haastateltiin lukuisia kulttuurin digitaalisuuden parissa työskenteleviä ammattilaisia muun muassa Kansallisoopperasta ja -baletista, Yleltä, Helsingin juhlaviikoilta, Kesärauha-festivaalilta sekä Ilmakitaransoiton MM-kilpailuista.

Oulu2026:n tavoitteena on, että valtaosa Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmasta on koettavissa elämyksellisesti hybridimuodossa. Yksi tärkeimmistä syistä hybriditapahtumien kehittämiselle kulttuuripääkaupunkivuoden kannalta on saavutettavuuden parantaminen. Digitaalisuuden avulla kulttuuritapahtumat voidaan tuoda esimerkiksi palvelukoteihin, joista ihmiset eivät pääse paikan päälle.

”Tapahtumien etäkokemisen kehittäminen on tärkeää myös Oulu2026-alueen laajuuden vuoksi. Oulun ohella alueeseen kuuluu 39 yhteistyökuntaa neljän maakunnan alueella Torniosta Kuusamoon ja Kuhmosta Pielavedelle ja Kalajoelle. Mahdollisuus kokea tapahtumia etänä vähentää matkustamisesta koituvia päästöjä, jotka muodostavat merkittävän osan tapahtumien hiilijalanjäljestä”, kertoo hankkeen projektikoordinaattori Mirko Siikaluoma Oulu2026:sta.

Hybridituottaja 2026 -hanke on Euroopan unionin osarahoittama ja se toteutetaan 1.4.2023-30.9.2025.