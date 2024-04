Kansainvälinen Kokkola -päivä juhlii kulttuurien kirjoa

Tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran 2022. Tapahtuman tarkoitus on tuoda yhteen kokkolalaisia ja tuoda esiin kaupungin kirjavaa kulttuuria. Ajatuksena on luoda vuosittainen tapahtuma Kokkolaan.

Tänä vuonna voi muun muassa tutustua aasialaiseen ruokaan sekä eri kulttuurien tansseihin ja musiikkiin. Tapahtuman järjestää Centria-ammattikorkeakoulu ja Welcome Office. Welcome Office on Kokkolan kaupungin tieto- ja neuvontapalvelu maahanmuuttoon ja kotoutumiseen liittyvissä asioissa.