Kosmoksen syksyn 2024 kirjat sisältävät uusia näkökulmia äitiyteen, koskettavia tarinoita nuoruuden hapuilusta ja saatanallista paniikkia

Katri Ylisen Saatanallinen paniikki vie lukijat hurjalle matkalle 1990-luvun Suomen saatananpalvontakulttuuriin. Narratiivinen tietokirja etenee dekkarin lailla ja koukuttaa lukijansa.

Anna Karhusen Juomishäiriö käsittelee äitien alkoholinkäyttöä ja sitä, miksi iloinen skumputtelu on hyväksyttävä dokaamisen muoto. Kukaan ei halua olla ilonpilaaja ja häiritä muiden juomista, mutta mitä tapahtuu, kun joku toteaa, että jotain on tehtävä ja juomiskulttuurin muututtava?

Feministi-ikoni Judith Butlerin Kuka pelkää sukupuolta? tarjoaa älyllisiä näkökulmia sukupuolivähemmistöjen ja naisten oikeuksien puolustamiseen ja pureutuu anti-gender-liikkeen yhteiskunnallisiin vaikutuksiin.

Kriitikoiden ylistämän tanskalaisen it-girlin, kirjailija Olga Ravnin romaani Minun työni saa pohtimaan äitiyden, työn ja kirjailijuuden kompleksisia suhteita. Teos sekoittaa nerokkaasti fiktiota, esseetä, runoutta, muistelmia ja kirjeitä. Olga Ravnin teokset ovat saaneet laajaa tunnustusta niin kotimaassaan kuin kansainvälisestikin, ja hän on ansainnut paikkansa kirjallisuuden kentällä rohkeana ja lahjakkaana tekijänä.

Ali Smithin odotettu teos Viides vuodenaika on jatkoa ylistetylle vuodenaikasarjalle. Romaanissa sirpaleinen nykyaika sekoittuu keskiaikaiseen menneisyyteen.

Solvej Ballen spekulatiivisen romaanisarjan kolmas osa Tilavuuden laskemisesta III ilmestyy joulukuussa 2024. Sarja on noussut kulttimaineeseen niin lukijoiden kuin kriitikkojen keskuudessa Tanskassa, ja sen kolme ensimmäistä osaa on palkittu vuoden 2022 Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnolla. Sarjan käännösoikeudet on myyty yli 20 maahan.

Kosmoksen syksyn esikoisteokset keskittyvät nuoruuden kokemuksiin ja identiteetin muodostumiseen kipeiden asioiden äärellä. Anna Äärelän Super kuvaa herkästi ja yksityiskohtaisesti aikuisuuden kynnyksellä olevan nuoren urheilijan kamppailuja paineiden ja ihmissuhteiden keskellä.

Saana Airtolan Musta Aalto käsittelee herkästi halun, rakkauden, hyväksynnän kaipuun ja vallan väärinkäytön monimutkaisia verkkoja.

Aallotar Haapasaaren Dionysia – Kosketus, jota etsin ja myin on omakohtainen kertomus seksityöläisen elämästä. Teos kuvaa häpeilemättömästi seksityön arkea, nautintoa ja seksin eri merkityksiä.

Joonas Pesosen Penisyklopedia on rohkea ja valaiseva tietokirja miehen seksuaalisuudesta ja kehonkuvasta. Koskaan ei ole liian myöhäistä saada hyvää seksuaalikasvatusta!

V. S. Luoma-ahon, Harry Salmenniemen ja Akse Petterssonin Avokadoseksi on rajoja rikkova ja humoristinen äänikirja, jossa työelämä kietoutuu intohimon pyörteisiin. Teoksen ovat lukeneet äänikirjaksi tunnetut ammattilaiset, kuten Laura Birn, Tommi Korpela ja Kari Ketonen.

Sita Salmisen huippusuosittu kalenteri on arjen pelastaja. Vuoden 2025 Sitan kalenteri sisältää viikko-, kuukausi- ja vuosinäkymät sekä reilusti muistiinpanotilaa helpottamaan pitkän tähtäimen suunnittelua.

