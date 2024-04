SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar: Hallituksella on kaksi päivää aikaa näyttää, kuinka taakkaa jaetaan tasaisemmin

Razmyar epäilee, voiko hallituksen esitys olla tasapainoinen ja kohtuullinen niin meno- ja tulopuolen kuin eri väestöryhmien vaikutuksien osalta. Razmyarin mielestä hallituksen tulisi kerrankin pitää lupauksensa ja olla leikkaamatta lapsilta ja nuorilta.

– Vielä kun lupaukset lapsille näkyisivät hallituksen politiikassa. Esimerkiksi järjestöjen 100 miljoonan leikkaus osuisi nuoriin ja haavoittuvimmassa asemassa oleviin sekä veisi kolmanneksen sotejärjestöjen vaikuttavuudesta. Pitääkö hallitus vaikkapa Pelastakaa Lapset ry:n, Mannerheimin lastensuojeluliiton, Ensi- ja turvakotien liiton ja Mieli ry:n tekemää työtä leikkaamisen arvoisena? Vapaaehtoistyön arvo Suomelle on noin kolme miljardia euroa. Sotejärjestöt pyörivät pitkälti vapaaehtoistyöllä, ja niille annettu avustus moninkertaistaa arvonsa. Yksittäiselle ihmiselle järjestöjen tarjoama apu voi olla mittaamattoman arvokas pelastus. Jokainen leikattu euro tuntuu toiminnassa, sanoo Razmyar.

Razmyar ihmettelee, miksi hallitus hakee säästöjä budjetin pienistä momenteista, kuten liikunnan ja kulttuurin avustuksista.

– Liikuntapalveluiden ennaltaehkäisevä merkitys on valtavan suuri ja mahdollistaa esimerkiksi liikuntaharrastuksia lapsille vanhempien tulotasosta riippumatta. Kulttuurilla on valtava merkitys yhteiskunnan eheydelle ja avustukset ovat mahdollistaneet kulttuurin saavutettavuuden asuinpaikasta riippumatta. Nuorelle, jolla on kotona tai koulussa vaikeaa, saattaa aueta uusi maailma harrastusten tai kulttuurin kautta. Nämä ovat budjetissa pieniä momentteja, mutta ihmisille suuria asioita. Tällaisessa maailmanpoliittisessa tilanteessa yhteiskunnallinen eheys ja kulttuurin sekä taiteen vaaliminen on entistä tärkeämpää, päättää Razmyar.