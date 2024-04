Sopraano Anu Komsin tulkitsema Kaija Saariahon Saarikoski-orkesterilaulusarja saa Japanin kantaesityksensä Tokiossa 20. huhtikuuta – Komsi mukana myös Innocence-oopperan tulevassa Dresdenin-produktiossa

Tuomo & Markus esiintyy Verneri Pohjolan kanssa South By Southwest -festivaaleilla – voimaduon sivuprojektin Pratt & Moodyn uusi single Creeping Around herätti myös Billboard -lehden huomion 11.3.2024 12:00:00 EET | Tiedote

Tuomo Prättälän ja Markus Nordenstrengin muodostama Tuomo & Markus -duo soittaa trumpetisti Verneri Pohjolalla vahvistetun yhtyeen kanssa kolmen keikan minikiertueen juuri alkaneella yhdysvaltalaisella South by Southwest -festivaalilla. Viimeisimmällä Game Changing -levyllään kriitikot ja kuulijat hurmanneen duon englanninkielisissä maissa usein käyttämän alter egon Pratt and Moodyn uusin single Creeping Around noteerattiin hiljattain maailman arvostetuimpiin kuuluvan musiikkilehden Billboardin uusia kappaleita esittelevässä R&B/Hip Hop Fresh Picks of the Week -artikkelissa.