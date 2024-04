Tammen syksyn 2024 kirjat on julkistettu

Tutustu katalogiin tästä: https://issuu.com/kirja/docs/tammi_syksy_2024

Kotimainen kaunokirjallisuus

Max Seeckin koukuttava uutuusdekkari Merkitty aloittaa kauan odotetun uuden Milo-sarjan, jonka käännösoikeuksia on myyty jo lukuisiin maihin. Leena Lehtolaisen uutuusromaani Korkean paikan lumo on kiehtova kertomus menetyksistä ja unelmista. Markku Ropposen supersuositussa Kuhala-sarjassa ilmestyy jo 22. dekkari Kuhala ja alamaailmanpyörä. Yrittäjältä ja ruoka-alan uudistajalta Reetta Andolinilta julkaistaan startup-maailmaan sukeltava esikoisromaani Unelma, joka kertoo vegaanisen juuston keksijästä. Nimimerkki Sissi Kuntsin tosipohjainen ja riipaiseva pienoisromaani Klo 17.23 kertoo puolison sairaudesta ja omaehtoisesta kuolemasta.

Anna-Kaari Hakkaraisen romaani Marraseliö on hengästyttävä romaani vallasta, kirjoittamisesta ja Ingmar Bergmanista, Markku Pääskysen Elektra puolestaan tulkitsee uudelleen myyttisen tarinan. Annamari Marttisen Tapahtui mitä tahansa on raastava kertomus murhasta tuomitun läheisistä. Syksyn runokokoelmia ovat Satu Erran Tämä kaikki on liikaa sekä Sirkka Turkan Runot 1973–2004, joka kokoaa yksiin kansiin kaikki Turkan julkaistut teokset.

Syksyn ihania viihderomaaneja ovat Liina Putkosen rakastetun Kielokoski-sarjan kolmas osa Hiljaisten tarinoiden tupa, Kristiina Vuoren Kuningattaren lemmikki, Anni Niskasen Lehmuslahti-sarjan toinen osa Vipinää ja villasukkia sekä Tytti Solmun eroottisten kertomusten kokoelma Saa tulla.

Suomennettu kaunokirjallisuus

Keltaisessa kirjastossa ilmestyy Haruki Murakamin taianomainen Kaupunki ja sen epävakaa muuri. Sarjan uusi tulokas on Rachel Kushner, jonka Luomisen järvi on trilleri, parodia ja syvällinen tutkielma ihmisyydestä. Gun-Britt Sundströmin Suhteista parhain on ruotsalainen klassikko, joka tuodaan nyt uusintapainoksena Keltaiseen kirjastoon. Colm Tóibínin Long Island on odotettu jatko rakastetulle Brooklynille, ja Kim Leinen Henkienmanaajan jälkeen on palkitun Grönlanti-trilogian päätösosa.

Kaliane Bradleyn omaperäinen rakkaustarina Aikaministeriö on kohahduttanut kaikkialla. Stacy Willinghamin Välähdys pimeässä on piinaava trilleri hirviöistä, jotka piileskelevät päivänvalossa. Elly Griffiths aloittaa uuden sarjan, kotikaupunkiinsa keskittyvän Brightonin mysteerit. Ensimmäinen osa, Taikatemppumurhat, sijoittuu nostalgiselle 1950-luvulle ja tarjoilee yllättäviä murhia Agatha Christien hengessä. Lars Kepler -kirjailijoiden Alex Ahndoril -nimellä kirjoittamassa Avainsarjassa ilmestyy toinen osa Kirottu näytelmä. Muita syksyn dekkareita ovat Mikaela Bleyn Kunnia, Ragnar Jónassonin Sydäntalvi ja Carin Hjulströmin Vain pisara verta. Romantiikkaa tarjoavat Julia Quinnin Smythe-Smith-sarjan Petollinen kosija, Sylvia Dayn Niin lähellä, Rachel Lynn Solomonin Ex Talk – rakkautta radioaalloilla, Annie Darlingin Vintageputiikki Primrose Hillissä, Amanda Hellbergin Joulu parrasvaloissa, Julie Murphyn Tosirakkauden mitat sekä Jasmine Guilloryn Lue minut oikein. Uusintapainoksena ilmestyy H. G. Wellsin tieteiskirjallisuuden klassikko Maailmojen sota.

Tietokirjallisuus

Näyttelijä Jukka-Pekka Palo kertoo elämästään, sukunsa salaisuuksista ja omasta kasvustaan näyttelijäksi Liisa Talvitien kirjoittamassa teoksessa Palo – Jukka-Pekka Palon elämä. Uho – Sami Jauhojärven tarina on Karo Hämäläisen ja Outi Hytösen kirjoittama teos olympiavoittajasta ja monipuolisesta hiihtoasiantuntijasta Sami Jauhojärvestä sekä Suomen maastohiihdon noususta dopingskandaalista olympiamitaleille. Jalkapallolegenda Mika-Matti ”Mixu” Paatelainen kertoo elämäntarinansa Jukka Lyytisen kirjoittamassa suorapuheisessa elämäkerrassa Mixu Paatelainen – The Fighting Big Finn. Esa Juntusen Vaurastu viisaasti – Rahataidot haltuun opettaa hallitsemaan rahaa ja tekemään siitä työkalun omannäköisen elämän toteuttamiseksi. Mikko Antero Leskelän kirjoittama Matti Vestman – Elämän voima on teos siitä, miten Matti Vestman on rakentanut kymmenessä vuodessa klassisesta painonnostosta ilmiön Suomessa. Henri Tuomilehdon Nukkumisen taito – Parempaa unta unilääkärin neuvoilla on opas itsetuntemukseen ja hyvinvointiin kaikenlaisissa elämäntilanteissa. Mika Wickströmin Kristiina Mäkelä – Pitkä tie huipulle on elämänmyönteinen kuvaus periksiantamattoman kolmiloikkakuningattaren Kristiina Mäkelän tiestä menestykseen. Veli-Pekka Lehtonen kirjoittaa elämäkerran kokeneesta rikosasianajajasta Kaarle Gummeruksesta. Rikosasianajaja – Kaarle Gummerus vie lukijan harvinaisella tavalla keskelle esitutkintoja ja kuulusteluja – oikeussalien joskus tunteikastakin draamaa unohtamatta.

Muita syksyn tietokirjoja ovat Lotta Backlundin Sano se oikein – Kuinka kirjoittaa maailman paras eroviesti ja muita viestintäkikkoja elämäsi helpottamiseksi, Ulla Janhosen Sirkka Turkka – Tähti kuuttomassa yössä, Atte Korholan Kristillinen äärioikeisto ja Trump, Katalin Miklóssyn Demokratian rappio – Unkarin tiellä tulevaisuuteen?, Petteri Taalaksen Maailmanparantajat – Miltä YK näyttää sisältäpäin?, Suvi Uskin Mitä some tekee meille?, Heli Pruukin ja Terhi Ketola-Huttusen Viha voimaksi – Vaikeat tunteet ihmissuhteissa, Annamari Huovisen Hankala eläin – Esseitä lajien kohtaamisista, Suomalainen lintupäiväkirja – Viiden vuoden havainnot, Sofia Tawastin ja Riikka Leinosen Suuri valhe vammaisuudesta, Marianna Stolbowin Nepsylandia – Matka neuroerityiseen Suomeen, Tapio Lehtisen ja Ari Pusan Kippari Lehtinen ja uusi sukupolvi – Purjehtien maailman ympäri, Faysa Idlen Ettei veri enää vuotaisi – Jengisota sisaren ja ystävän silmin, Jari Veijalaisen ja Päivi Hannulan Someron murha – Kadonneen Milla Arosen tapaus, Jussi Perälän Hyvä päivä kuolla – Kenttäpäiväkirja moottoripyöräkerhosta, Päivi Laitisen Naisvakoojat – Seikkailijoita, viettelijöitä ja isänmaanystäviä, Rony Smolarin Setä Stiller – Valpon ja Gestapon välissä, Rea Tallgrenin Katsoin aurinkoon kunnes itkin – Tositarinoita surusta valoon sekä Merete Mazzarellan Luottamisen taito – Rakkaudesta ja muista tunteista.

Lasten- ja nuortenkirjallisuus

Perheen pienimpiä ilahduttaa Liisa Kallion Pikku Papun aakkoslorut, joka sisältää nokkelien lorujen ja valloittavan kuvituksen lisäksi laulujen nuotit ja CD-levyn. Musiikki on kuunneltavissa myös digitaalisesti. Riina ja Sami Kaarlan sekä Anders Vacklinin Muumit tähtitornissa on lennokas muotoonleikattu katselukirja. Samoilta tekijöiltä ilmestyy myös Muumi ja Pikku Myy – Sanat. Lisäksi ilmestyvät Muumi ja ystävät -sarjassa kirjat Paras ystävä ja Tykkään hänestä!, jotka sisältävät puisia leluhahmoja. Eturivin suomalaisten lastenkirjailijoiden tarinat on koottu Muumi satutuokiot – Retkiä ja seikkailuja -kirjaan. Tove Janssonin Muumipeikon matka kotiin ilmestyy upeana näyttämökirjana ja avaa Tammen listalla Muumien 80-vuotisjuhlavuoden vieton. Hannele Huovin, Soili Perkiön ja Saara Söderlundin Onko koira kotona? on rakastettujen tekijöiden valloittava loruleikkikirja. Richard Scarrylta ilmestyy juhlajulkaisuna Iloinen autokirja sekä Jussi ja Juuso seikkailevat. Lisäksi ilmestyvät Leena Parkkisen ja Zagros Manucharin Käpykolon väkeä – Yllätysten talvi, Kaisa Happosen ja Anne Vaskon Mur ja metsän valo, Elina Hirvosen ja Mervi Lindmanin Prinsessa Rämäpää ja mörkötaika, Sanna Sofia Vuoren ja Nadja Sarellin Main kamalan kipeä käsi, Vilja-Tuulia Huotarisen ja Anna-Emilia Laitisen Vuori, joka katosi sekä Reetta Niemelän ja Kissa Koskisen Kyni ja metsän vanhin.

Ikäryhmälle 5+ ilmestyvät Pasi Lönnin ja Jussi Kaakisen Lentoasema, Riikka Jäntin Hiiru – Karmea kuvauspäivä, Riina ja Sami Kaarlan sekä Anders Vacklinin Lemmikkifrendit-sarjan Pulu, Sinikka Nopolan, Tiina Nopolan ja Salla Savolaisen Heinähattu ja Vilttitossu loman tarpeessa, Dav Pilkeyn hervottoman hauska Kapteeni Kalsarin ja Sähköräkäjätkän iso paha taistelu osa 1: Siivottomien sierainmöykkyjen yö, Kisuliin sarjiskerho – Yhteistöitä sekä Koiramies tykkää – Virallinen värityskirja. Tubettajasiskosten Elinan ja Sofian Back to School – Iloisesti arkeen! on Anthony Conleyn kuvittama täytettävä tehtäväkirja. Koulumaailmaan johdattavat myös Paula Norosen kirjoittama ja Kati Närhin kuvittama Yökoulu ja turmion teatteri sekä Yökoulun puuhakirja.

Rasva-Antero lyö laittoman aloittaa Paula Norosen uuden hulvattoman hauskan sarjan, jota kuvittaa Minna Mäkipää. Norosen Supermarsu ja kutistuva koulu ilmestyy Terese Bastin uudella kuvituksella. Timo Parvelan kirjoittama ja Anni Nykäsen kuvittama Ella ja kaverit Itämeren pelastajina on toteutettu yhteistyössä Itämeren suojeluun erikoistuneen John Nurmisen Säätiön kanssa. Cristal Snow’n Penni Pähkinäsydän ja pitsikartanon kummitus (kuv. Kati Vuorento) kertoo siitä, kun elämän perustukset järisevät. Sanna Iston lastenromaani Tonttu on Silja-Maria Wihersaaren kuvittama. Lisäksi ilmestyvät Martin Widmarkin ja Helena Willisin Lasse-Maijan etsivätoimisto – Naamiaisten arvoitus, Ilona Ahdin ja Miila Westinin Stop Secret – Kuralätäkön kummitus sekä J.K. Rowlingin ja Ziyi Gaon upea kuvakirja Joulu Tylypahkassa, joka kertoo Harry Potterin ensimmäisestä joulusta velhokoulussa. Sarjan kolmannesta osasta Harry Potter ja Azkabanin vanki ilmestyy odotettu MinaLima-studioiden juhlalaitos.

Joona Leppälän neljäs tietokirja on ZoneVD jännittävän Japanin jäljillä, ja Elina Lappalaisen ja Mitja Mikael Malinin (kuv.) Tornihuoneen salaseura on tällä kertaa Uutisten jäljillä. A. F. Steadmanilta ilmestyy sarjan kolmas osa Skandar ja kaaoskarsinnat, ja Helena Immoselta Purppurausvan animaagit -sarjan toinen osa Kokelaiden koitos. Maria Turtschaninoffin Mantikora on Peter Bergtingin upeasti kuvittama varhaisnuorten kauhuromaani. Jukka Behmin hurjan suosittu Ihmepoika Leon saa odotetun jatko-osan, kun Enkelin nyrkki ilmestyy kesäkuussa.

Siri Kolun Hohtavat on palkitun kirjailijan hätkähdyttävä nuorten aikuisten romaani ihmisistä, joista osa saa ilmoituksen maailmanlopusta. Heartstopper-kirjailija Alice Osemanin Ilman rakkautta on viisas ja lämmin tarina siitä, ettei tosirakkauden tarvitse aina olla romanttista. Maria Laakson Taltuta klassikko! Olipa kerran lasten- ja nuortenkirjallisuus (kuv. Johanna Rojola) jatkaa maailmanhistorian hauskinta tietokirjasarjaa ja paneutuu tällä kertaa lasten ja nuorten klassikoihin Pikku naisista Tiitiäiseen.

Disney-kirjoissa sukelletaan Inside Out 2:n, Pixarin, Marvelin, Frozenin, Star Warsin ja National Geographicin maailmoihin. Kesällä juhlitaan Aku Ankan 90-vuotissyntymäpäivää kahdella suomalaisen Kari Korhosen kirjoittamalla ja piirtämällä kirjalla.