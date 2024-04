Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto kuuli joukkoliikenteen ajankohtaiskatsauksia

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenteen tämän vuoden budjetin liikevaihto on 260 miljoonaa euroa ja investointibudjetti 164 miljoonaa euroa. Uuden raitiovaunuhankinnan hankintasopimus on tarkoitus allekirjoittaa ensi vuoden aikana ja uudet raitiovaunut tulevat liikenteeseen vuosien 2027–2034 välillä. Metrolaivaston uusimisen hankesuunnittelu on myös aloitettu. M400-metrojunat korvaavat käytöstä poistuvan M100- ja M200-laivaston. Uudet metrojunat tulevat liikennöimään vuodesta 2030 eteenpäin. Helsingin omistusosuus yhtiöstä on 99,90 prosenttia.

HSL:n jäsenkuntia ovat Helsinki, Espoo, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo, Siuntio, Tuusula ja Vantaa. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä tämän vuoden talousarviossa Helsingin maksuosuus HSL:lle on 242,5 miljoonaa euroa.

Kaikki konsernijaoston 15. huhtikuuta järjestetyn kokouksen päätökset ja mahdolliset äänestykset julkaistaan päätöstiedotteessa. Päätöstiedote löytyy konsernijaoston asiakirjojen sivulta.

Ilona Turtola

Viestintäasiantuntija

Kaupunginkanslia

puh. 040 192 9003

ilona.turtola@hel.fi

Konsernijaoston tehtävänä on seurata Helsingin kaupunkikonsernin toimintaa ja sitä, että konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja säätiöt toimivat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti.