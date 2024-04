Elenia liittyy mukaan Ilveksen Parasta Aikaa Yhdessä -kumppaniksi

– Ilveksen vahvat perinteet lasten ja nuorten liikuttajana antavat hienon perustan yhteistyöllemme. Ilveksen työ vastuullisuuden saralla on vahvaa. Seura tekee arvokasta työtä lasten ja nuorten hyvinvoinnin parissa. Meille on iso ilo osallistua liikunnan edistämiseen Ilveksen junioritoiminnassa. Ilveksen ja Elenian yhteistyöllä on hyvä yhteinen arvopohja, sanoo Elenian toimitusjohtaja Jorma Myllymäki.

– On upeaa saada Suomeen ja Tampereelle uusi, nykyaikainen jalkapallostadion aivan kantakaupunkiin ja päästä tekemään laaja-alaista yhteistyötä Ilveksen kanssa. Juuri käyttöönotettu Tammelan stadion vahvistaa koko Pirkanmaan vetovoimaisuutta, Myllymäki iloitsee.

Ilvekselle yhteistyö tunnetun energia-alan palvelutuottajan Elenian kanssa tarjoaa mahdollisuuden vahvistaa toiminnan vaikuttavuutta sekä edistää Ilveksen ja Elenian vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen perustuvaa toimintaa.

– Elenia on tunnettu ja vahva paikallinen toimija Pirkanmaalla, ja onkin erittäin hienoa toivottaa heidät lämpimästi tervetulleeksi osaksi Ilveksen jalkapalloperhettä. Alansa vastuullisena toimijana Elenian arvot ja kestävän kehityksen tavoitteet ovat juuri sellaiset, joita strategisilta kumppanuuksiltamme etsimme, sanoo Ilves Edustus Oy:n ja Ilves Stadion Oy:n toimitusjohtaja Risto Niklas-Salminen.

Elenia palkitsee jokaisessa Ilveksen Veikkausliiga-ottelussa seuran energisimmän tyttö- ja poikajunioripelaajan, sekä on Ilveksen Parasta Aikaa Yhdessä -tason kumppanina tiiviisti mukana sen yhteisö- ja vastuullisuusprojekteissa. Elenia tulee näkymään vahvasti myös Ilveksen omalla Vuores-kentällä.

Strategisten kumppanuuksiensa kautta Ilves ja sen yhteistyökumppanit haluavat yhdessä tarjota lisäarvoa seuran yli 6000 harrastajalle, yli 1000 toimihenkilölle ja yhteisön yli 20 000 jäsenelle.