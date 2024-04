Elenia asentaa uusia älykkäitä sähkömittareita Muuramessa

Vuosien 2021–2025 aikana toteutettava mittausuudistus avaa asiakkaille pääsyn Elenian AinaLab-palveluun, jossa voi seurata omaa sähkönkulutusta lähes reaaliaikaisesti sekä kodin sähköjärjestelmän kuormituksen jakaantumista. AinaLabista saatava mittaustieto soveltuu esimerkiksi kulutustottumusten seurantaan tai sähkötöiden suunnittelun tueksi.

”Tavallisesti eri sähkönkulutuksen seurantapalveluissa kokonaiskulutustieto on saatavilla päivän tai parin viiveellä. Elenian AinaLab-palvelussa kulutustieto on nähtävissä vaihekohtaisesti, ja sen viive on parhaimmillaan vain muutaman minuutin, yleensä korkeintaan tunnin mittainen”, kertoo Elenian asiakkuus- ja sidosryhmäpäällikkö Sanni Harala.

Uusissa sähkömittareissa on mahdollisuus kuormanohjaukseen, jonka voi ottaa käyttöön AinaLabissa. Kuormanohjauksen avulla uutta sähkömittaria voi ohjata ajastamaan sähkökäyttöisiä laitteita, kuten sähkölämmitteisen kodin sekä veden lämmitystä. Kuormanohjaus huomioi käytössä olevan siirtotuotteen sekä pörssisähkön spot-tuntihinnan. Palvelut ovat maksuttomia.

Uusissa sähkömittareissa on lisäksi kotiautomaatioliitäntä, joka mahdollistaa sähkömittarin luennan asiakkaan omaan käyttöön. Tätä uutta ominaisuutta asiakas voi hyödyntää oman palveluntarjoajansa avulla esimerkiksi kotiautomaation ohjaamisessa tai sähköautojen latauslaitteissa.

Testattua teknologiaa

Teknologia-alustan uusille palveluille on luonut sähkömittari- ja järjestelmätoimittaja Aidon yhteistyössä Elenian kanssa. Aidonin kumppanina mukana on teleoperaattori Elisa, joka vastaa mittauslaitteistojen ja -järjestelmän välisistä tietoliikenneyhteyksistä.

”Edistämme sähköistä, vihreää siirtymää uudistamalla sähköverkkoa ja sen teknologiaa sekä kehittämällä asiakkaille uusia palveluita. Älykkään sähköverkon merkitys on keskeinen ilmastoratkaisuissa”, Harala sanoo.

Sähkömittareiden asennuksen Elenialle toteuttaa Voimatel. Hämeenlinnan seudulla asennukset ovat parhaillaan menossa. Päijät-Hämeessä ne alkavat ensi vuonna. Aiemmin työt ovat edenneet Pohjois- ja Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa sekä Pirkanmaalla.

Elenia vaihtaa kaikkiaan 400 000 asiakkaan sähkömittarit uusiin nykyisten mittareiden tullessa käyttöikänsä päähän. Noin 40 000 asiakkaalla on tätä uudemmat mittarit, jotka menevät vaihtoon myöhemmin

