Studio Lamea julkaisee ensimmäisen capsule-mallistonsa

Lehdistötiedote 16.4.2024

Studio Lamea

Julkaisuvapaa heti

Aiemmin täysin uniikkeihin yksittäiskappaleisiin perustunut Studio Lamea laajentaa

tuotantoaan. Julkaistava capsule-mallisto jatkaa ainutlaatuisuuden jalanjäljillä, mutta samalla tarjoaa nykyistä suuremman kokovalikoiman aina kokoon 44 asti. Mallisto nojaa yhä pientuotantoon, sillä jokaista mallia on tuotettu ainoastaan 7-11 kappaletta.

Studio Lamean pääsuunnittelija Linnea Minkkinen sekä toimitusjohtaja Nina Khoshnami painottavat yrityksen toiminnan eettisyyttä ja vastuullisuutta. Toiminnan kulmakivenä on pienten tuotantomäärien lisäksi materiaalien uusiokäyttäminen. "Vaatealalla tehtävänämme on toimia mahdollisimman vastuullisesti, ei mahdollisimman helposti. Materiaaliresursseja on maailmassa on niin paljon, ettei uusia tarvitse valmistaa,” avaa toimitusjohtaja Khoshnami. Nyt julkaistava mallisto ommellaan vaate- ja huonekaluteollisuuden ylijäämäkankaista.



Rohkeaa ja urbaania



Pääsuunnittelija Minkkisen rohkea näkemys vaatetuksesta näkyi jo yrityksen ensimmäisessä konseptimallistossa 2023. Capsule-mallisto jakaa sen vahvat siluetit ja urbaanin muotokielen. Tällä kertaa mallisto sisältää jokapäiväiseen käyttöön tarkoitettuja tuotteita, kuitenkin elevoituina. ”Nämä ovat meidän versioitamme vaatekaapin kulmakivistä,” tiivistää Minkkinen.

Studio Lamean vaatteet valmistetaan kestävästi Tallinnassa sijaitsevassa ompelimossa.

Yhteistyö ompelimon kanssa on tiivistä: ”Näin voimme olla varmoja, että meille tärkeät

vastuullisuuteen liittyvät asiat toteutuvat myös siellä”, sanoo Khoshnami. Osassa tuotteista on hyödynnetty myös sipoolaisen 3D-taiteiljan muovista ja sokeriruo’osta valmistamia solkia. Mallisto on saatavana Studio Lamean verkkokaupan lisäksi

suomalaisten vaatebrändien ja suunnittelijoiden töihin erikoistuneessa

Liike–kivijalkamyymälässä.

Studio Lamea on helsinkiläinen vuonna 2023 perustettu kiertotalouteen ja vastuullisuuteen keskittyvä muotibrändi. Sen ensimmäinen konseptimallisto Pure/Provocation lanseerattiin Helsingin muotiviikoilla kesällä 2023. Studio Lamea valmistaa myös mittatilaustuotteita artisteille sekä ulottaa uusiokäyttämisen filosofiaansa myös työvaatetuotantoon.