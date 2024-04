Tyksin synnytysvalmennus toteutetaan nykyään kahdessa osassa

Digihoitopolulle on nyt lisätty uusia valmennusaikoja tuleville viikoille. Digihoitopolun valmennusmateriaaliin kannattaa tutustua ennen syventävää valmennusta.

– Hieman alle kahden tunnin mittaisen valmennuksen aikana kerromme synnytykseen valmistautumisesta, synnytyksen eri vaiheista, kivunlievitysmenetelmistä ja lapsivuodeajasta, kätilö Ella Vahtera sanoo.





Digihoitopolulla löytyy perusvalmennus, joka on ennen käyty läpi läsnä pidetyssä valmennuksessa. Nyt on tarkoitus, että odottajat katsovat tämän ennen kuin osallistuvat Majakkasairaalassa pidettävään valmennukseen, jonka tarkoitus taas on olla syventävää ja aktivoivaa valmennusta.

Osa ei varmaan digivalmennuksen jälkeen tarvitse läsnävalmennusta, mutta digivalmennuksesta on varmasti hyötyä jokaiselle synnyttäjälle ja suureen osaan synnyttäjien kysymyksistä vastataan jo digimateriaalissa.

Aikoja läsnävalmennukseen on varattavissa ajalle 19.4.-2.5. digihoitopolun kautta. Sopiva aika valmennuksille on raskausviikolta 34 eteenpäin.

Tyks Majakkasairaalan synnytysosastosta virtuaalinen esittelyvideo

Tyksin Majakkasairaalan synnytysosastosta on tehty virtuaalinen esittelyvideo. Virtuaalivideon tarkoituksena on antaa odottaville äideille ja heidän tukihenkilöilleen mahdollisuus tutustua synnytysosastoon jo ennen sairaalaan tuloa.

Virtuaalisen esittelykierroksen juontajana toimii kätilö, joka kertoo, kuinka synnytysosastolle saavutaan ja mitä missäkin huoneessa tapahtuu. Hän opastaa mm. kuinka ilmoittaudutaan, mitä toimenpiteitä raskauspäivystyksessä tehdään, millainen on synnytyshuoneen varustus, kuinka ammetta käytetään kivunlievitykseen ja millaiset tilat perhehuoneessa on tukihenkilölle.

Majakkasairaalassa hoidetaan kaikki Varsinais-Suomen hyvinvointialueen synnytykset. Vuosittain sairaalassa syntyy noin 4 000 lasta. Video on tervetullut apu synnytysosaston esittelyyn etenkin, kun synnyttäjiä tulee nykyisin hyvin laajalta alueelta.

Virtuaalinen ympäristö on kuvattu ja toteutettu 360-kuvausteknologialla, minkä ansiosta katsoja pääse katsomaan ympärilleen synnytysosaston tiloissa aivan kuin olisi itse paikan päällä. VR-video on interaktiivinen ja katsoja voi myös valikosta klikkaamalla valita mihin tilaan haluaa siirtyä.

Synnytysosaston esittely on tehty suomen kielen lisäksi ruotsiksi ja englanniksi.

Virtuaalinen esittelyvideo on katsottavissa selaimella osoitteessa 360.varha.fi/synnytysosasto kännykällä, tabletilla tai tietokoneella.

