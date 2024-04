Solita Retail tuo kaupan alan kansainvälisiä oppeja Suomeen

Solita jatkaa panostuksiaan vähittäiskaupan toimialaosaamiseen ja perustaa Retail-toimialaosaamisyksikön. Yhtiö vahvisti kansainvälistä vähittäiskaupan digitalisaatioratkaisujen osaamistaan aiemmin joulukuussa yhdistämällä yritysostossa voimansa puolalaisen Future Mind -yhtiön kanssa. Future Mind on palkittu puolalainen teknologiayhtiö, joka on tunnettu erityisesti menestyksekkäistä vähittäiskaupan mobiilisovelluksista sekä kansainvälisille muotijäteille rakentamistaan sähköisen kaupankäynnin ratkaisuista.



Retail-osaaja Anders Hedfalk Solitalle

Solita on vahvistanut vähittäiskaupan digitalisaatioratkaisujen toimialaosaamistaan myös Ruotsissa, jossa yhtiö on nimittänyt Anders Hedfalkin toimiala-asiantuntijaksi ja vetämään vähittäiskaupan toimialan osaamisyksikköä.

Solitan ydinosaamisalueita vähittäiskaupassa ovat käyttäjälähtöiset ja asiakasuskollisuutta rakentavat palvelualustat ja mobiiliapplikaatiot, pilvipohjaiset tietovarasto- ja asiakastietoratkaisut sekä toimitusketjujen dataohjautuvuutta ja siten tehokkuutta parantavat ratkaisut. Yhdessä Future Mindin kanssa yhtiöllä on pitkäaikaista kokemusta päivittäistavarakaupan, kansainvälisten muoti- ja kosmetiikkaketjujen sekä kuluttajatuotteita valmistavien yritysten digitaalisten palveluiden kehittämisestä sekä kuluttajille että tuotantoketjujen toiminnan tehostamiseksi.

Solitan asiakkaisiin Suomessa kuuluvat vähittäiskaupan alalla muun muassa Atria, DNA, Fiskars, Laattapiste, Suunto ja S-ryhmä. Kansainvälisesti yhtiö palvelee myös muun muassa belgialaista vähittäiskauppaketjua Colruyt Group:ia, tanskalaista Synoptik-silmälasi- ja optikkoketjua sekä puolalaisia suuria vähittäiskaupan toimijoita, kuten Żabka Group, Jeronimo Martins ja Super-Pharm.

Parhaat käytännöt kansainvälisiltä markkinoilta

”Suomi ei ole Euroopan edelläkävijöitä digitalisaatiossa kaupan alalla, vaikka hyvää kehitystä tapahtuu, vaan meillä on paljon opittavaa maailmalta. Monet toimijat ovat vielä jäljessä kansainvälisiä kilpakumppaneitaan sekä asiakaskokemuksessa että toimitusketjun läpinäkyvyydessä, legacy-IT-ratkaisujen ja puutteellisen digistrategian hidastaessa matkaa”, kertoo Solitan toimitusjohtaja Ossi Lindroos.

”On paljon hyvää käytännön oppia, jota pohjoismaalaiset kaupan toimijat voivat ammentaa maailman parhailta ecommerce-osaajilta. Tiivistimme kansainvälistä toimintamalliamme varmistaaksemme parhaat, kansainväliset tiimit asiakkaidemme käyttöön kaikilla markkinoillamme.”

