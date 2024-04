Kirjastopalvelun ja Muotoiluinstituutin yhteistyö: Kirjava-näyttely aukeaa 25.4.

Heikki Lahnaoja: Ostotuki on rikastuttanut kirjaston kokoelmaa 14.12.2023 09:00:00 EET | Blogi

Ostotuen lakkauttaminen tulee vaikuttamaan kirjastoihin huomattavasti. Erityisen suuri merkitys sillä on pienien kirjastojen valikoimiin. "Ostotuella on voinut hankkia laadukkaita kirjoja useampia kappaleita esimerkiksi koululuokkien käyttöön. Sillä on siten ollut suoria vaikutuksia lukuinnon lisäämiseen ja lukutaidon paranemiseen", huomauttaa Pyhäjoen kirjasto- ja kulttuurijohtaja Heikki Lahnaoja Kirjasto nyt ja huomenna -blogissa.