Maaliskuun sähkötilastot: Sähkön hinta pysyi kohtuullisena tuotannon vähenemisestä huolimatta

Sähkön tuotanto oli selvästi alemmalla tasolla vuoden 2024 maaliskuussa kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana, ilmenee Energiateollisuus ry:n sähkötilastoista. Vähäisempi tuotanto ei kuitenkaan merkittävästi nostanut sähkön hintaa, joka oli maaliskuussa keskimäärin kuusi senttiä kilovattitunnilta. Helmikuussa sähkön keskihinta oli noin viisi senttiä.

Ydinvoiman tuotanto väheni Olkiluoto 3:n huoltotöiden johdosta 21 prosenttia. Myös tuulivoiman tuotanto laski kymmenen prosenttia vuoden 2023 maaliskuuhun verrattuna heikompien tuuliolosuhteiden vuoksi. Vesivoiman tuotanto nousi neljä prosenttia.

Sähköä tuotiin pääasiassa Ruotsista. Nettotuonnin osuus kulutetusta sähköstä oli 14 prosenttia. Suhteellinen nousu edellisen vuoden maaliskuuhun oli merkittävä, koska vuonna 2023 sähkön nettotuonti oli vähäistä. Isommassa kuvassa tuonti on edelleen aiempaa tuntuvasti alemmalla tasolla. Kuluneen kahdentoista kuukauden aikana nettotuonnilla on katettu vain kolme prosenttia sähköntarpeesta. Nettotuonti on vähentynyt 74 prosenttia saman jakson aikana.

Sähkön kulutus laski edellisen vuoden maaliskuuhun verrattuna. Erityisesti teollisuuden kulutus supistui tehtaiden sulkemisten johdosta, kun poliittiset lakot ovat vaikuttaneet vientilogistiikkaan. Vuoden 2024 maaliskuussa kulutettiin vajaat viisi prosenttia vähemmän sähköä kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

Olkiluodon huoltokatkoksen ajoitus maaliskuuhun herätti osassa kansalaisia huolta sähkön hinnan ja riittävyyden suhteen. Vaikutukset ovat kuitenkin odotetusti olleet pieniä, toteaa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä. - Sähköä on ollut hyvin tarjolla ja kulutus tavallista vähäisempää.

Sähkön kuukausittainen keskihinta on pysynyt alhaalla. Helmikuussa sähkö maksoi noin viisi senttiä kilowattitunnilta, maaliskuussa kuusi senttiä. Sähkön hinnan suhde Tukholman alueen hintaan on pysynyt samana.