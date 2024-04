Powerin Kevätsiivous-kampanjassa extrahyvityksiä – yksi käytetyn elektroniikan kierrättäjä voittaa robotti-imurin

Tilastokeskuksen mukaan 83 % suomalaisista kotitalouksista omistaa kierrätyskelpoisia, käytöstä poistuneita elektroniikkalaitteita.

Power selvitti tuhannen hengen kyselytutkimuksessaan toukokuussa 2023 syitä sille, miksi laitteet jäävät pöytälaatikkoihin ja kotien kaappien perälle.

Moni vastaaja mainitsi toimivaksi kannustimeksi pienen korvauksen, palkkion tai rahan. Power-ketju on ainoana kodinelektroniikan alan toimijana Suomessa ottanut käyttöön rahanarvoisen kannusteen: Power maksaa RePower-kierrätyspalveluunsa tuodusta elektroniikasta hyvityksen, jonka voi käyttää ostoksiin Powerilla.



Kevätsiivous-kampanjaviikonloppuna 19.–21.4.2024 Power kannustaa kierrättämään käyttämättömäksi jääneen elektroniikan.

Power maksaa kaikesta käyttökelpoisesta elektroniikasta hyvän hyvityksen ja kierrätykseen päätyvästäkin pienen palkkion. Arvion tuotteen hyvitysarvosta voi tehdä RePOWER-hyvityslaskurilla.

Lisäksi luvassa on 50 € extrahyvitys (1 kpl / asiakas), kun asiakas ostaa uuden laitteen kierrätetyn tilalle. Extrahyvitys koskee imureita, televisioita, tietokoneita ja isoja kodinkoneita (kylmälaitteet, astianpesukoneet, uunit/hellat, liesitasot, pyykinpesukoneet ja kuivausrummut).

Jokainen Kevätsiivous-kampanjan aikana laitteensa kierrättänyt osallistuu arvontaan, jossa yksi kierrättäjä voittaa 699 € arvoisen Dreame Dreamebot L10 Ultra robotti-imurin.

“Käytöstä poistuneen elektroniikan säilyttäminen kotona on järjetöntä, sillä vanhat elektroniikkalaitteet kierrättämällä vapauttaa kotona kaivattua kaappitilaa parempaan käyttöön ja arvokkaat raaka-ainemateriaalit kiertoon. Kevätsiivous-kampanjan avulla haluamme muistuttaa, että elektroniikan raaka-aineiden kierrättämisellä on rahallinen arvo – hyvän mielen lisäksi”, Power Suomen toimitusjohtaja Juha-Mikko Saviluoto kertoo.



Elektroniikkajäte tulisi saada kiertämään aiempaa paremmin.

Euroopan parlamentin mukaan Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu on EU:ssa nopeimmin kasvava jätevirta, ja siitä alle 40 prosenttia kierrätetään.

Samaan aikaan yhteiskuntamme sähköistyessä raaka-aineiden tarve kasvaa.

Tonnissa elektroniikkaromua on enemmän kultaa kuin tonnissa raakamalmia. Arvokkaiden raaka-aineiden erottelu uusiokäyttöön elektroniikkaromusta vähentäisi tarvetta kaivaa neitseellisiä raaka-aineita maaperästä.





