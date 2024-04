Pohjolan OP:n uudisrakennushanke käynnistyy Oulussa – Urakoitsijaksi valittiin Lapti

PSOASin opiskelijatornitalo UNO valmistui – opiskelijat muuttavat maaliskuun lopussa 21.3.2024 10:01:32 EET | Tiedote

Oulun 3. korkein asuinkerrostalo ja Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiön historian korkein uudiskohde, 16-kerroksinen UNO on valmistunut. PSOAS järjestää sidosryhmä- ja esittelytilaisuuden UNOssa perjantaina 22.3.2024. Opiskelijat pääsevät muuttamaan melkein täyteen vuokrattuun UNOon tiistaina 26.3.2024. UNO on toteutettu opiskelijoiden ehdoilla, mikä näkyy poikkeuksellisena panostuksena yhteisöllisyyttä ja liikkumista tukeviin tiloihin. Yhteistoiminta on korostunut myös hankkeen suunnittelussa ja rakentamisessa.