Saimme viime vuonna 3902 palautetta – kiitos jokaisesta!

Vuonna 2023 palautejärjestelmän, feedback.vaasa.fi, kautta saaduista palautteista 1201 (30 %) oli toimenpide-ehdotuksia, 1851 kappaletta (47 %) moitteita, 451 (12 %) kappaletta kysymyksiä ja loput kommentteja, kiitoksia tai määrittelemättömiä.

Palautteiden käsittelyajan mediaani oli noin 3 vuorokautta eli palautteisiin vastattiin vuorokausi nopeammin kuin vuonna 2022.

Palautepalveluun on voinut jättää palautetta tämän vuoden alusta asti myös englanniksi.

Kaupunkiympäristölle palautetta kaduista ja joukkoliikenteestä

- Kaupunkiympäristön saama palaute väheni yli sadalla kappaleella edellisestä vuodesta. Tähän ovat vaikuttaneet todennäköisesti eniten parantavat toimenpiteet auraukseen ja Liftiin liittyen, kertoo kaupunkiympäristön toimialajohtaja Markku Järvelä.

Vikatiedotteet ovat tärkeitä, koska niiden avulla viat paikallistetaan ja korjataan ajoissa.

Ilkivallasta kaupungin hallinnoimilla alueilla voi ilmoittaa myös ositteeseen ilkivalta@vaasa.fi.

- Ilkivalta ja töhriminen olisi hyvä saada kuriin, koska se vie resursseja, joita voitaisiin käyttää palveluiden ja alueiden parantamiseen, Järvelä toteaa.

Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita parannetaan jatkuvasti, jotta saadaan yhtenäiset ja turvalliset väylät kaikille. Fiksusti kouluun-hanke mahdollistaa koulujen ympäristön nykytilan kartoituksen ja korjaavat toimenpiteet.

- Talvihoidon osalta olemme kilpailuttaneet superhoitoluokan jalankulun ja pyöräilyn pääväylille ja sitä kautta parannamme talvihoidon laatua. Tulevat säästötoimenpiteet rajoittavat talvihoidon laadun parantamista, mikä näkyy suoraan asukkaille, Järvelä sanoo.

Asukaspalautteen perusteella on tehty lukuisia parannuksia Liftin liikennöintiin, ja matkustajamäärät ovatkin lähteneet merkittävään kasvuun. Tärkeimmät muutokset on tehty linjoilla 7,12, 5 ja 8.

Sivistyspalveluissa palautetta saavat eniten kirjastot ja liikuntapalvelut

Kirjastoissa eniten palautetta saavat verkkokirjasto ja sen aineistot. Liikunnassa palautetta tulee erityisesti liikuntapaikkojen kunnossapidosta, jota hoitaa kaupunkiympäristön kuntatekniikka. Myös uusia liikuntapaikkoja ja -laitteita ehdotetaan.

Kulttuuritoimi saa kyselyitä tapatumista ja opistot kursseista. Perusopetuksen, lukioiden ja varhaiskasvatuksen palautteet tulevat useimmiten Wilman kautta.

- Palautteet käsitellään aina tapauskohtaisesti eri ryhmissä. Esimerkiksi johtoryhmissä, henkilökunnan kanssa, vanhempainilloissa tai oppilashuollossa. Erilaisiin hankintatoiveisiin pyritään vastaamaan resurssien puitteissa, sanoo sivistystoimenjohtaja Christina Knookala.

Konsernihallinto saa palautta verkkosivuista ja hallinnosta

Konsernihallinnossa eniten palautetta saivat viestintä (36 kpl), kansalaisinfo (18 kpl) ja hyvinvointipalvelut (13 kpl).

- Varsinkin verkkosivuista saatu palaute on vähentynyt lähes 50 prosenttia vuoden takaisesta. Vuonna 2022 moni etsi vielä sosiaali- ja terveyspalveluita kaupungin verkkosivuilta, mutta viime vuonna yhä useampi löysi etsimänsä Pohjanmaan hyvinvointialueen sivuilta, konsernihallinnon johtaja Jari Karjalainen summaa.

Kansalaisinfoon tulee palautetta erityisesti itse palautejärjestelmän toimivuutta koskien. Hyvinvointipalvelut saa kaupunkilaisten hyvinvointia parantavia ehdotuksia. Henkilöstö -palvelualue saa palautetta eniten kesätöihin liittyen.

- Palaute auttaa meitä hahmottamaan, mitä tietoa vaasalaiset kaipaavat enemmän erityisesti verkkosivuille. Tämä palaute on ohjattu toimialoille. Myös itse palautejärjestelmää kehitetään jatkuvasti, jotta sitä olisi helpompi käyttää ja että palaute kohdentuu heti oikeaan paikkaan, Karjalainen sanoo.

Positiivinen palaute ilahduttaa kaikkia

Palautejärjestelmään tuli viime vuoden aikana yhteensä 138 kiitosta. Kiitosta saatiin erityisesti kukkaistutuksista, liikuntapaikoista, Liftistä, pyöräteistä ja aurauksesta.

- Kiitos ilahduttaa varmasti niin sen antajaa kuin saajaakin. Kiitokset myös kertovat meille, missä asioissa on onnistuttu, mitä kannattaa jatkaa ja mitkä asiat ovat tehneet vaasalaisia onnellisiksi, Karjalainen sanoo.

Tässä otteita saaduista kiitoksista:

”Ihanaa kun olette saaneet kaikille avoimen talviuintipaikan Vaasaan! Turvallisen ja siistin. Kyllä turistin kelpasi polskutella. :) Kiitos paljon mahtavasta kokemuksesta, enpä ole talviuinnin pitkäaikaisena harrastajana moiseen kovin monessa kaupungissa törmännyt!”

”Tuhannet kiitokset pyöräteiden auraajille Teeriniemi- Haapaniemi- Vanha Vaasa! Joka aamu aikaisin hyvin auratut tiet. :)”

”Tässä nyt toista viikkoa on pyörätie Alskatintie-Vöyrinkatu-Einari Uusikylänpolku-Kalastajankatu-Meijerikatu-Kokkolantie-Tammikaivontie -reitillä ihan älyttömän hyvässä kunnossa, että sillä polkeminen on niin tasaista ja mukavaa, aivan kuin kesäasvaltilla kulkisi. Toivottavasti kelit pysyvät näin hyvinä, että tilanne pysyisi samana. Tuo on kyllä ihan ensiluokkainen laatukäytävä <3”

”Kiitokset todella hienosta pyöräpysäköintitalosta rautatieasemalla! Tulen tulevaisuudessakin kulkemaan pyörällä junalle, kun ennen valinta oli taksi/auto. Tuntui turvalliselta jättää pyörä säilöön useammaksi päiväksi. Lisäksi tallin käyttö oli todella helppoa ja toimivaa.”

”Uudet bussilinjat palvelevat paremmin vuorotyöläisiä, kun busseja menee myös aikaisin aamulla ja myöhään illalla + viikonloppuisin. Ennen en voinut käyttää busseja työmatkoihin, kun ne kulkivat niin huonosti. Toivottavasti Huutoniemelle suuntautuvat linjat säilyvät myös jatkossa toimivina.”

”Vuosien jälkeen hyppäsin bussiin. Aikataulu ja sopiva bussi löytyi helposti netistä, aikataulupalvelu oli mennyt valovuoden eteenpäin. Bussi oli aikataulussa ja kuljettaja ystävällinen, vaikka yhteistä kieltä ei ollutkaan. Myös lähimaksulle iso kiitos! Voin siis helposti hypätä bussiin toistekin.”

”Vaasan kukkaistutukset ovat tänä vuonna olleet aivan poikkeuksellisen hienot! Rohkeat väriyhdistelmät ja kaupunkien istutuksissa harvemmin nähdyt lajikkeet saavat ilon läikähtelemään viherpeukalon rinnassa. Kiitos myös kirjasesta, johon istutusten eri lajikkeet oli luetteloitu - loistava inspiraation lähde kotipuutarhurille!”

”Kiitokset aivan mahtavasta asiakaspalvelusta Variskan kirjastolle!”

”Mahtavassa kunnossa monari, Vaskiluoto ja jäälatu kaupunginranta-Suvilahti. Kiitos!”