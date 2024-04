Kelan tuki ukrainalaisille, perhevapaavertailu ja Kelan tietotarjotin -verkkopalvelu saivat kansainvälisen kunniamaininnan

Kela on julkaissut vuoden 2024 äitiyspakkauksen – tuotteiden ykköskriteereinä laatu ja turvallisuus 16.4.2024 09:00:00 EEST | Tiedote

Vuoden 2024 äitiyspakkauksessa on 39 tuotetta. Tänäkin vuonna tuotteiden hankinnassa tärkein kriteeri on ollut laatu. Kela alkaa jakaa vuoden 2024 äitiyspakkauksia sitten, kun vuoden 2023 äitiyspakkaukset on jaettu loppuun.