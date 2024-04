Kysely: Suurin osa suomalaisista ei tiedä kotinsa nettiyhteyden omistajaa - Valokuitu on kriittistä infraa ja sen tulisi rakentua avoimuuden periaatteilla

Tyypillisesti valokuituverkko rakennetaan alueelle vain kerran ja valokuitua voidaan pitää kriittisenä infrana. Tästä syystä avoimuuden periaate myös omistajuuden osalta on tärkeää.

- Kaikkien valokuitutoimijoiden tulisi mielestämme kertoa yrityksensä omistuspohja sekä myyntitilanteessa että omilla verkkosivuillaan. Nyt asiakkaan on vaikea saada oikeaa kuvaa siitä, ketkä yrityksen omistavat, koska tietoja ei löydy selkeästi, Valokuitusen toimitusjohtaja Heikki Kaunisto toteaa.

Tiedätkö sopimusehdot?

Valokuitu on pitkäaikainen hankinta, joka tehdään vuosikymmeniksi. Valokuitusen YouGovilla teettämän kyselyn* mukaan suomalaiset eivät ole selvillä kaikista pitkiin sopimuksiin liittyvistä yksityiskohdista. Suomalaisista esimerkiksi yli puolella (55 %) on heikko käsitys tai ei lainkaan tietoa siitä, että kaikissa valokuituverkoissa ei ole mahdollisuutta kilpailuttaa palveluita ja nettipalvelut on ostettava yhdeltä toimijalta.

- Asiakas ostaa nyt usein valokuidun ymmärtämättä, mihin sitoutuu ja onko hänellä vapaus vaihtaa nettipalveluiden tarjoajaa, jos esimeriksi laatu tai hinta eivät miellytä tulevaisuudessa. Elämme digiarkea, ja luotettava sekä vakaa nettiyhteys parantaa elämänlaatua niin kotona kuin kodin ulkopuolella. Avoimuuteen kuuluu myös se, että tiedetään kuka omistaa maan alle kaivettavat kaapelit, Kaunisto toteaa.



Lisätietoja YouGovin kyselystä:

* Valokuitunen Oy teetti tammikuussa 2024 YouGovilla kyselyn, jossa selvitettiin suomalaisten tietämystä valokuituyhteyksiin ja sellaisen hankintaan liittyvistä asioista sekä mielipiteitä liittyen tietoliikenneyhteyksien tärkeyteen, turvallisuuteen ja omistuspohjaan. Tiedot kerättiin YouGovin kuluttajapaneelissa 2.1 – 4.1.2024. Tutkimuksen kohderyhmään kuuluvat täysi-ikäiset suomalaiset. Lähtöotos muodostettiin ja lopullinen vastaajajoukko painotettiin suomalaista aikuisväestöä edustavaksi iän (18v.+), sukupuolen ja asuinpaikan mukaan. Kokonaisvastaajamäärä on 1 003. Keskimääräinen virhemarginaali on noin ±3 %-yksikköä (95 %:n luottamustasolla).