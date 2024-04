Oulunsuun Martat palkitaan Marttojen 125-vuotisjuhlagaalassa

Koko kansan Martat täyttää 125 vuotta: Suzanne Innes-Stubb juhlavuoden suojelijaksi 2.4.2024 12:44:57 EEST | Tiedote

29. maaliskuuta 2024 tulee kuluneeksi tasan 125-vuotta siitä, kun marttajärjestön virallinen perustamiskokous pidettiin Helsingissä. Martat on kasvanut koko kansan tuntemaksi toimijaksi, jonka tavoitteena on edistää kotien ja perheiden kestävää arkea. Marttojen juhlavuoden suojelija on tasavallan presidentin puoliso Suzanne Innes-Stubb