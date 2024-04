ETKL selvitys: Vauvaperheet eivät saa tarvitsemaansa apua

Vauvaa odottavat ja vauvan vanhemmat kokevat arjessaan monenlaisia kuormituksesta ja mielenterveyden haasteista kertovia oireita. Yleisimpiä vanhempien mielenterveyshäiriöiden ja kuormituksen oireita ovat stressi, uupumus, uneen liittyvät vaikeudet, yksinäisyys ja ahdistus- ja masennusoireet. Tämä käy ETKL:n tekemästä Miten pärjäät? -verkkokyselystä, jonka tulokset julkaistiin marraskuussa 2023.

Vanhemmat toivat esiin, että heidän huoliaan ei oteta vakavasti ja he jäävät yksin pulmien kanssa. ETKL:n kyselyyn vastanneista perheistä puolet tarvitsee läheisten lisäksi ammattilaisen apua, mutta kolmannes avun tarvitsijoista jää ilman tarvitsemaansa tukea. Vanhempien kokemus toistuvasta ahdistuksesta oli vastausten perusteella yleistä. Kolmasosa (30 %) vastaajista koki ahdistusta usein tai koko ajan. Odottajista neljännes (26 %) raportoi tuntevansa ahdistusta usein tai koko ajan. Reilu kolmasosa (36 %) vastaajista oli uupuneita usein tai koko ajan.

Vanhemmat toivovat, että tieto erilaisista palveluista olisi paremmin tarjolla. Matalan kynnyksen avusta ei löydy tietoa eikä sitä aktiivisesti esimerkiksi neuvolassa tarjota. Joskus pieni apu, vaikkapa unineuvonta, voi auttaa vaikeimman hetken yli eivätkä pulmat pääse kärjistymään. Vanhemmille tulisi tarjota raskausaikana aktiivisesti tietoa erilaisista tuen muodoista.

− Uupuneille vanhemmille haluaisin sanoa, että älä jää yksin. Meillä on monenlaista apua tarjolla, eikä tarvitse odottaa sitä, ettei pääse sängystä ylös. Vauva-ajan pitäisi olla muutakin kuin selviytymistä, kertoo Saara Röntynen Kuopion ensikotiyhdistyksestä.

– Meillä on viikoittain avoinna kaksi avointa kohtaamispaikkaa, joissa voi tavata muita vauva- tai taaperoperheitä. Paikalla on aina tavoitettavissa yhdistyksen työntekijöitä ja usein vapaaehtoisia lastenhoitajiamme. Usein kävijät kiittävät, että tarjotaan paikka, johon tulla. Tulee lähdettyä pois neljän seinän sisältä. Avointen kohtaamispaikkojen kautta me tarjoamme tarvittaessa myös yksilöllistä tukea.

– Osa asiakkaista ottaa myös itse yhteyttä vauvaperheohjaukseen. Nettiajanvaraus on osoittautunut yhdeksi toimivaksi yhteydenottoväyläksi. Vauvaperheohjauksessa löydetään ratkaisuja perheen tilanteeseen, olipa kyseessä sitten unipulmat tai mielialaan ja jaksamiseen liittyvät huolet. Tarvittaessa etsitään yhdessä tiiviimpää tukea perheelle. Meillä on aikaa kohdata ja kuunnella. Palaute perheiltä on lähes aina myönteistä ja perheet kokevat tulevansa autetuiksi.

Itä- ja Keski-Suomen alueella on tiivis verkosto yhdistyksiä kulkemassa perheiden rinnalla.

Mielenterveyden haasteisiin pitää tarttua ajoissa

Odotus ja vauva-ajan mielenterveyden haasteet ovat yleisiä, mutta niihin liittyy yhä häpeää, jota tulisi tietoisesti purkaa. Ahdistuksen ja masennuksen taustalla voi olla kokemus riittämättömyydestä, vanhempana en ole tarpeeksi hyvä. Odotus- ja vauvavaiheen mielenterveysongelmat ovat yleensä hyvin hoidettavissa, kun perheen avun tarpeesta kysytään aktiivisesti ja sitä tarjotaan jo varhaisessa vaiheessa.

Lisäksi tarvitaan konkreettisia keinoja vähentää vanhempien kokemaa kuormitusta ja yksinäisyyttä. Usein jo vertaistuki auttaa. Matalan kynnyksen kohtaamispaikat vauvaperheille ovat tärkeitä paikkoja tavata toisia ja päästä jakamaan vauvavaiheen huolia ja seuraamaan lapsen kasvua. Vanhemmalla, joka jää vauvan kanssa yksin, on suurempi riski uupua ja ahdistua.

Painopisteen tulee olla ennaltaehkäisyssä ja varhaisessa tuessa, mutta tiiviimpää tukea tarvitaan myös. Ensikodin ympärivuorokautinen tuki on tarpeen, kun perheellä on äkillinen kriisi tai mielenterveyden pulmia. Vanhemman päihdeongelma voi vaarantaa vauvan turvallisen kasvun ja silloin, tarvitaan tukea alkuraskaudesta lähtien. Ensi- ja turvakotien liiton Pidä kiinni -hoitojärjestelmä auttaa päihdeongelmaisia vanhempia vaikuttavasti.

Lisäksi tarvitaan moniammatillista yhteistyötä ja toimivat hoitopolut, jotta perheet saavat tarvitsemaansa tukea. Vauvaperheitä ei voi jättää oman onnensa varaan.

Monenlaista apua vauvaperheille Itä-Suomen alueella

Yhdistykset Itä- ja Keski-Suomen alueella auttavat perheitä monipuolisesti ja vaikuttavasti. Suurin osa avusta on perheille maksutonta ja niihin voi hakeutua itse suoraan.

Vauvaperheiden kohtaamispaikat ovat vauvaperheiden avoimia kokoontumispaikkoja. Toimintaa vetää ammattilainen, mutta tärkeintä on toisten vanhempien vertaistuki. Toiminta vähentää yksinäisyyttä ja ehkäisee pulmien syvenemistä.

Vauvaperheohjauksessa voi jutella ammattilaisen kanssa rauhassa. Tukea saa esimerkiksi vauvaperheen unipulmiin sekä vauva-arjen ja jaksamisen haasteisiin. Lähimmälle vauvayön ammattilaiselle voi soittaa suoraan.

Vauvaperheryhmä on tiivis ryhmä vauvaperheille ja vauvaa odottaville sekä taaperon vanhemmille. Ammattilaisen ohjaamassa ryhmässä löydetään voimavaroja sekä taitoja arkeen ja iloa vauvan kanssa olemiseen.

Vapaaehtoinen doula eli synnytystukihenkilö on perheen tukena vauvan odotuksessa, synnytyksessä ja vauvan ensimmäisinä viikkoina.

Ensikodissa vauvaa odottava ja vauvaperhe saa ympärivuorokautista tukea, kun perheessä on esimerkiksi mielenterveyden pulmia tai kriisiytynyt elämäntilanne.

Pidä kiinni -hoitojärjestelmä auttaa päihdeongelmaisia odottavia vanhempia ja vauvaperheitä. Apua saa sekä avopalveluna että ensikodissa.

Itä-Suomen alueella toimivat yhdistykset ja vauvaperheiden palvelut

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti

www.ksetu.fi Jyväskylä ja Keski-Suomi Vauvaperheiden kohtaamispaikka, Vauvaperheohjaus, Vapaaehtoinen doula, Ensikoti Kuopion ensikotiyhdistys www.kuopionensikoti.fi Kuopio ja Pohjois-Savo Vauvaperheiden kohtaamispaikka, Vauvaperheohjaus, Vauvaperheryhmä, Vapaaehtoinen doula, Pidä kiinni -ensikoti ja avopalvelu päihdeongelmaisille odottaville ja vauvaperheille (valtakunnallinen) Viola – Väkivallasta vapaaksi ry www.violary.fi Mikkeli ja Etelä-Savo Vauvaperheryhmä Ylä-Savon ensi- ja turvakoti ry www.ylasavonensijaturvakoti.fi Iisalmi ja Ylä-Savo Vauvaperheohjaus, Vauvaperheryhmä, Vapaaehtoinen doula Lapsen kengissä ry www.lapsenkengissa.fi Varkaus Vauvaperheiden kohtaamispaikka Perheiden paikka ry www.perheidenpaikka.fi Outokumpu Vauvaperheiden kohtaamispaikka Valtakunnallista tietoa avusta ja nimetön chat: www.vauvaperhe.fi

Näin Miten pärjäät? -kysely toteutettiin

Kyselyllä kartoitettiin vuonna 2023 vauvaa odottavien ja alle yksivuotiaiden vauvojen vanhempien mielenterveyteen liittyviä haasteita sekä vanhempien näkemyksiä siitä, miten perheitä voi tukea odotus- ja vauva-aikana.

Kuukauden aikana vastauksia kertyi 844. Kysely oli Ensi- ja turvakotien verkkosivuilla ja sitä mainostettiin some -kanavissa sekä Sanoman median palveluissa. Kysely oli auki neljän viikon ajan maaliskuussa 2023.

Kyselyn tekivät yhteistyössä Ensi- ja turvakotien liitto ja Suomen Perinataalimielenterveys ry.

Ensi- ja turvakotien liitto jäsenyhdistyksineen auttoi vuonna 2023 yksilökohtaisista kontakteista 21 691 henkilöä ja vertaisryhmissä ja kohtaamispaikoissa oli 26 533 osallistumiskertaa. Apua saavat usein vaikeassa elämäntilanteessa olevat perheet ympäri Suomea.

17 jäsenyhdistyksessä vauvaperheitä ja odottajia autettiin monipuolisesti. Ensikodin apua sai kymmenellä paikkakunnalla 502 lasta ja aikuista. ETKL vauvaperheiden avopalveluissa sai apua 1083 ja vauvaperheiden chatissä käytiin 731 keskustelua. Pidä kiinni® - avopalveluissa oli 195 asiakasta, avopalvelun etsivän ja matalan kynnyksen työssä kohdattiin 223 henkilöä ja Pidä kiinni –ensikodeissa oli 206 asiakasta.