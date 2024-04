SDP:n kansanedustaja Paula Werning: Näpit irti Kymenlaakson sairaalaverkosta!

- Sosiaali- ja terveysministeriön on nyt syytä pitää näpit irti Kymenlaakson sairaalaverkosta, ja parempi ettei ylipäätään lähdetä toimivaa kokonaisuuta hajottamaan! Onneksi hallituksen esitys tulee eduskuntaan vasta syksyllä ja ministeri Juuso ennättää pohtia toimia vielä uudemman kerran. Tämä antaa meille Kymenlaaksossa työrauhan, arvokasta aikaa ja hetken hengähdystauon. Meillä on nyt mahdollisuus jatkaa työtämme hyvinvointialueen eteen ilman, että ministeriön epäjohdonmukaiset ja lyhytnäköiset suunnitelmat sotkevat alueemme tilannetta, sanoo Werning.

- Ministeriön toiminta on ollut käsittämätöntä, ja kuten taannoinen eduskunnan kyselytuntikin jäi mietityttämään, onkohan ministeri Juuso itsekkään lainsäädännön ajan tasalla sairaala- ja päivystysverkkoon liittyen. Sairaalaverkoston karsiminen ilman perusteellista analyysiä ja vaikutusarviointeja on vastuutonta. Ministeri on itsekin lytännyt selvityksen, joten miksi ihmeessä sitä ylipäätään harkitaan lainsäädännön pohjaksi? On aika heittää tämä selvitys roskakoriin ja keskittyä todellisiin ongelmiin, vaatii Werning.

- Kymenlaakson hyvinvointialueen rakentuminen on kesken, ja me tarvitsemme työrauhaa. Alueelle syntyy lisää elinvoimaa, mutta suunnitteilla olevat muutokset eivät lisää alueen pito- ja vetovoimaa. Jatkamme hyvinvointialueen kehittämistä ja tarpeellisten muutosten tekemistä palveluverkkoomme. Me emme aio antaa ministeriön heikentää alueemme elinvoimaa ja turvallisuutta. Kymenlaaksossa teemme kaikkemme sen eteen, että alueella on jatkossakin keskussairaala ja kaksi ympärivuorokautisesti toimivaa päivystystä. Me emme suostu tinkimään Kymenlaakson asukkaiden terveydestä ja turvallisuudesta, päättä Werning.