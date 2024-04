Laakson sairaalassa löydetään syvät verisuonet ultraäänen avulla

Harvalle potilaalle verinäytteen ottaminen tai tipan laittaminen on mitään herkkua; moni jopa kammoaa näitä toimenpiteitä. Erityisen ikävää pistäminen on silloin, kun suoni on vaikeasti löydettävissä ja potilasta joudutaan pistämään useamman kerran.

Laakson sairaala käyttää tässä apunaan ultraäänilaitetta, jonka avulla suonet löytyvät jopa niin hyvin, että ensimmäisen piston pistotarkkuus on 98 % ja operaatio muuttuu näin potilaalle usein lähes kivuttomaksi.

”Ilman ultraäänikuvaa syviä suonia on mahdoton nähdä ja jopa pinnallisia suonia voi olla vaikea havaita, jos potilaalla on esimerkiksi paljon tatuointeja”, kertoo Laakson sairaalan opetushoitaja Sari Roos.

Roos on työskennellyt opetushoitajana Laakson sairaalassa 16 vuotta ja hän on nähnyt, kuinka suuri hyöty ultraäänilaitteesta on ollut. Laite on ollut käytössä neljä vuotta ja Roos on opettanut hoitajia käyttämään sitä.

Kun monitorista nähdään, minkälainen suoni potilaalla on, voidaan valita suonen kokoon sopiva neula. Esimerkiksi syviin suoniin voidaan käyttää tavallista ohuempaa ja pidempää neulaa, joka ei hallitussa pistämisessä tunnu juuri miltään.

”Laite lisää myös potilasturvallisuutta, kun näemme missä hermot, jänteet ja erilaiset suonet ovat. Esimerkiksi valtimoon ei saa pistää ja laitteen avulla saamme helposti erotettua valtimot laskimoista”, Roos tarkentaa.

Ultraäänilaitteella ihon alle näkemisestä on sekin hyöty, että joskus potilaan kädestä voi löytyä sattumalta laskimotukos. Löydöksistä kerrotaan aina hoitavalle lääkärille, joka voi sitten arvioida jatkotoimenpiteet.

Selvää säästöä myös menoissa

Laakson ultraäänilaite säästää vuositasolla satoja tuhansia euroja, sillä potilaiden lähettäminen erikoissairaanhoitoon maksaa aina sekä toimenpidemaksun että ambulanssikuljetusmaksun.

”Vuonna 2023 tiimi laittoi yhteensä 598 verisuoniyhteytä pelkästään Laakson sairaalan potilaille. Nämä kaikki olivat sellaisia, joita ei olisi saatu tehtyä ilman ultraääntä, vaan potilas olisi pitänyt lähettää erikoissairaanhoitoon tai hoitosuunnitelmaa olisi pitänyt muuttaa”, kertoo Roos.

Rahan lisäksi säästyy myös aikaa. Esimerkiksi suonensisäiset lääkkeet saadaan aloitettua nopeammin, kun potilasta ei tarvitse siirtää erikoissairaanhoitoon suoniyhteyden avaamisen takia. Lisäksi heikkokuntoisen potilaan siirto on potilaalle aina myös rasittavaa.

”Laaksossa ultraäänilaitteen käyttöön on koulutettu ryhmä sairaanhoitajia, jotka pystyvät vastaamaan nopeasti osastojen tarpeisiin. Ultraäänilaitteen käyttö on helppo oppia ja toiminnasta on ollut meille paljon hyötyä”, Roos summaa.