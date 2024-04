Uusi osakkeenomistaja – muista valtakirja yhtiökokoukseen

Huhtikuun 2024 alkuun mennessä 93 % Suomen taloyhtiöistä on siirtänyt osakeluettelot huoneistotietojärjestelmään. Rekisterissä on nyt jo 250 000 osakehuoneistoa ja autopaikkaa eli Suomen huoneistoista vajaalla 13 prosentilla on sähköinen omistajamerkintä.

Uudet omistajat toimivat – vanhojen ei tarvitse tehdä vielä mitään

Heidän, joilla on osakekirja pankissa lainan vakuutena tai osakekirja kotona, ei tarvitse juuri nyt tehdä mitään muuta kuin osallistua halutessaan taloyhtiökokoukseen. Uuden osakkeenomistajan tulee puolestaan hakea omistuksen rekisteröintiä kahden kuukauden kuluessa omistajavaihdoksesta, kun taloyhtiön osakeluetteloa ylläpidetään huoneistotietojärjestelmässä. Uusi osakkeenomistaja voi osallistua taloyhtiön yhtiökokoukseen myyjältä saadulla valtakirjalla, vaikka häntä ei olisi vielä rekisteröity asunnon omistajaksi huoneistotietojärjestelmään. Kauppakirja yksinään ei riitä oikeuttamaan yhtiökokoukseen osallistumista.

Maanmittauslaitoksen isot asiakaspalvelupisteet ovat vielä ruuhkaisia ja käsittelyajat pitkiä, mutta omistuksen rekisteröinnille voi tarvittaessa pyytää nopeampaa käsittelyä. Tällöin Maanmittauslaitos käsittelee hakemuksen jopa parissa päivässä. Näitä tilanteita voivat olla esimerkiksi, kun kuolinpesä myy asuntoa tai uuden osakkeenomistajan pitää hakea taloyhtiöltä lupaa remontille.

- Kesän aikana testaamme muutamalla paikkakunnalla ajanvarausjärjestelmää, jolla voitaisiin jatkossa lyhentää asiakkaiden jonotusaikaa. Parhaillaan Maanmittauslaitos edistää myös osakekirjojen massasähköistämistä pankkien ja lainsäätäjien kanssa, kertoo Maanmittauslaitoksen huoneistojen omistuksen johtaja Janne Murtoniemi.



Ennen asiakaspalvelupisteelle saapumista asiakkaan kannattaa tarkistaa, että kaikki tarvittavat asiakirjat ovat mukana eli alkuperäinen paperinen osakekirja ja ennakkoon täytetty hakemus. Jos osakekirjan luovuttajana on kuolinpesä, mukana pitää olla myös vainajan perukirja ja sukuselvitys.



Kun asunnolla on sähköinen omistusmerkintä huoneistotietojärjestelmässä, voi osakkeenomistaja tarkistaa asiointipalvelusta maksutta huoneistonsa omistukseen sekä panttauksiin ja rajoituksiin liittyviä asioita. Hän voi myös ostaa osakehuoneistotulosteen tai julkisen osakeluettelon. Organisaatioasiakkaat voivat ostaa osakehuoneistotulosteen myös muista kuin omistamistaan osakehuoneistosta.

Sähköinen huoneistotietojärjestelmä mahdollistaa paperittoman asuntokaupan

Huoneistotietojärjestelmään rekisteröidään 2,5 miljoonan suomalaisen osakkeenomistajan tiedot. Tällä sähköisellä palvelulla tietojen saatavuus, luotettavuus ja turvallisuus paranee.

Sähköinen omistajamerkintä korvaa paperiset osakekirjat asuntokaupassa ja lainan vakuutena, jolloin asuntokauppaprosessi nopeutuu. Huoneistotietojärjestelmästä rakentuu uusi yhteiskunnallinen tietorekisteri, jota hyödyntävät useat eri tahot. Kiinteistönvälittäjät, isännöitsijät, luotonantajat sekä tutkijat ja tilastoijat saavat taloyhtiöiden hallinnolliset tiedot yhdestä paikasta. Myös viranomaiset ja yritykset tulevat tarvitsemaan huoneistotietojärjestelmän tietoja.

Huoneistojen omistuksen johtaja Janne Murtoniemi, Maanmittauslaitos, 040 710 8862, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi