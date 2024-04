Fatim Diarra: Hallituksen kehysriihi kylmää kyytiä tasa-arvolle ja ihmisoikeuksille

Diarra muistuttaa, että talouspolitiikka on aina myös tasa-arvopolitiikkaa.

– Naiset ovat miehiä keskimäärin riippuvaisempia sosiaaliturvasta ja julkisista palveluista. Leikkaukset niistä ovat sen vuoksi aina leikkauksia, jotka kohdistuvat ennen kaikkea naisiin, Diarra huomauttaa.

Hallitus ilmoitti kehysriihen yhteydessä leikkaavansa sosiaali- ja terveyspalveluilta huomattavan siivun rahoituksesta. Myös tällä on Diarran mukaan vaikutuksia sukupuolten tasa-arvoisiin toimintamahdollisuuksiin yhteiskunnassa.

– Jos leikataan julkisia hoivapalveluita, se ei poista hoivan tarvetta, vaan siirtää sitä koteihin, jolloin siitä tulee naisten palkatonta työtä, Diarra toteaa.

– Julkinen sektori on myös merkittävä naisten työllistäjä. Sen vuoksi julkisen sektorin leikkauksilla on vaikutuksia erityisesti naisten työllisyyteen, palkkoihin ja työelämän laatuun, hän lisää.

Hallitus on myös leikkaamassa ennennäkemättömän rajusti sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuista. Nämäkin leikkaukset rapauttavat suomalaista tasa-arvoa, sillä kyseiset järjestöt huolehtivat muun muassa turvakodeista, nuorten matalan kynnyksen mielenterveysavusta sekä maahanmuuttajaäitien tuesta, muistuttaa Diarra.

– Suomi on Euroopan toiseksi turvattomin maa naisille, ja iso syy tähän on lähisuhdeväkivalta. Siltä naisia suojelevat muun muassa turvakodit. Näiltä järjestöiltä leikkaamalla hallitus tekee Suomesta entistä turvattomamman paikan tytöille ja naisille, Diarra lataa.

Diarra muistuttaa, että hallitus on jo aiemmilla päätöksillään kahlinnut matalapalkkaiset naiset palkkakuoppaan sekä leikannut tavalla, joka osuu kipeästi etenkin matalapalkka-aloilla työskenteleviin naisiin sekä yksinhuoltajiin. Lisäksi hallitus leikkaa entisestään kehitysavusta, joka kertoo karua kieltä hallituksen suhtautumisesta ihmisoikeuksiin.

– On häpeällistä, että tässä maailmantilanteessa hallitus päättää leikata kehitysyhteistyöstä 50 miljoonaa ja kiihdyttää jo päätettyjen leikkausten aikataulua. Hallituksen politiikka ei ole vihamielistä vain Suomen pienituloisia ja ympäristöä kohtaan, vaan myös globaalisti julmaa. Pian on vaikeaa enää nähdä miten Suomi voi kutsua itseään hyvinvointivaltioiksi, sillä ainakaan Pohjoismainen hyvinvointivaltio me emme enää ole, Diarra toteaa.

– Suomalaisena feministinä ja ihmisoikeuksien puolustajana on nykyään hyvin vaikeaa edustaa maata, jonka hallitus tekee näin naisvihamielistä, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien kannalta taantumuksellista politiikkaa.