SDP:n Tuppurainen: Orpon hallitus ajaa Suomen leikkausten kierteeseen

- Kehysriihen suursäästöt kertovat siitä, että hallituksen talouspolitiikan pohja on pettänyt. Alijäämä kasvaa, koska verotulokertymä pienenee. Rakennusala on taantumassa ja työttömyys on kasvussa, toteaa SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.

- Orpon hallitus sopeuttaa Suomea supistuvaan kansantalouteen. Päädymme epäoikeudenmukaisten leikkausten kierteeseen.

Hallitus ei tarttunut kehysriihessä keinoihin, joilla sopeutuksen taakkaa jaettaisiin oikeudenmukaisesti.

- Yritystukia ei ole perusteellisesti perattu eikä esimerkiksi listaamattomien yhtiöiden osinkoverotusta korjata, vaikka se tuottaisi yli 400 miljoonaa ilman haitallisia kasvuvaikutuksia taloudelle, Tuppurainen sanoo.

- Miksi hallituksella ei edelleenkään ole rohkeutta puuttua yritysten ja varakkaiden omistajien tukiin ja etuisuuksiin, vaikka on sanottu, että nyt leikkaukset koskevat kaikkia? Sen sijaan Orpon hallitus päätti leikata jälleen sairailta, vammaisilta, lapsilta, vanhuksilta, maahanmuuttajien kotoutumisesta, opiskelijoilta ja sote-järjestöjen rahoituksesta, Tuppurainen listaa.

-Hallitus lisää toimillaan eriarvoisuutta. Jo alle kahden tuhannen euron eläkkeisiin iskevä veronkiristys on kohtuuton tilanteessa, jossa eläkeläisten toimeentuloon ja palveluihin on jo kohdistunut monia kiristyksiä.

Hallituksen tapa korottaa arvonlisäverotusta kertoo hallituksen yleisestä linjasta. Pienituloiset kantavat edelleen suhteessa suurimman taakan.

- Tämä on historiallisen suuri korotus, jonka jälkeen arvonlisäveromme on heti Unkarin jälkeen toiseksi korkein Euroopassa. Hallituksen päätös nostaa arvonlisäveroa ilman kompensaatiota pienituloisille on erittäin epäoikeudenmukaista, Tuppurainen toteaa.

Suomi tarvitsee ennen kaikkea talouskasvua, mikä lähtee vakaista työmarkkinoista. On hyvä, että hallitus hakee kasvun eväitä, mutta kokonaisuuteen kaivattaisiin aito työmarkkinasopu. Orpon oikeistohallituksen aiheuttama vastakkainasettelu työmarkkinoilla on vakavasti rapauttanut luottamusta, ja hallituksen runnomat yksipuoliset uudistukset työnantajien hyväksi uhkaavat ennestään lisätä tulevaisuuden epävarmuutta. Lasku voi olla kallis.

-Hallitus vie Suomea väärään suuntaan. Kurjistumisen kierteelle on olemassa parempi vaihtoehto, ja SDP tarjoaa sen, Tuppurainen sanoo.