ETL: Hallitus tarjoaa ruoka-alalle vain veropiiskaa

Elintarviketeollisuusliiton mielestä hallitusohjelman luomat positiiviset odotukset ruoka-alan kasvun vauhdittamisesta ja ennakoitavan investointiympäristön rakentamisesta haihtuivat alle vuodessa. Hallitus toimi riihessä omien tavoitteidensa vastaisesti, kun tähän saakka sen tahtotila on ollut ruoka-alan kasvun ja elintarvikeviennin edistäminen.

Kehysriihessä linjattu makeisten ja suklaan arvonlisäverotuksen kiristys synnyttää suuren poliittisen epävarmuuden toimintaympäristön kehittymisestä, joka ei koske yksin makeistuotantoa, vaan koko ruoka-alaa viljelijöihin saakka. Päätös heikentää kotimaisen elintarviketeollisuuden yritysten investointihalukkuutta Suomessa ja voi jopa pysäyttää yksittäisiä investointeja. Suomalaisille yrityksille ennakoitava kotimarkkina on elintärkeä.

– Elintarviketeollisuusliitto on erittäin pettynyt siihen, että hallitus on nostamassa makeisten ja juomien verotusta. Kehysriihen päätökset iskevät kotimaiseen teollisuuteen avaamalla ovea edullisemmille tuontituotteille samassa tuoteryhmässä, Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Mikko Käkelä jyrähtää.



Arvonlisäverotuksen tarkoitus on, ettei se vaikuta kysyntään tai vääristä kilpailua. Samankaltaisia ja keskenään kilpailevia tuotteita on kohdeltava samalla tavalla arvonlisäverotuksessa. Muutoin se olisi EU-oikeudessa kiellettyä syrjintää. Lisäksi kehysriihen päätös lisää poliittista riskiä, sillä alan yritykset eivät voi ennakoida, mikä on eri tuotteiden arvonlisäverokohtelu tulevaisuudessa Suomessa.

– Veropiiska ei kiritä ruoka-alaa nopeampaan kasvuun. Hallituksen päätös tehdä makeisten lisäksi veronkorotuksia alkoholi- ja virvoitusjuomiin iskee juoma-alaan, jolla on niskassaan jo EU:n pakkausuudistuksen tuomat kustannuspaineet, Käkelä sanoo.

Kriittinen ruoka-ala jäi sivurooliin kasvupaketissa

Hallitus oli oikeilla jäljillä etsiessään kehysriihessä kasvun eväitä sopeutustoimien lisäksi, mutta eksyi matkalla. Huoltovarmuuden kannalta tärkeä ruoka-ala jäi sivurooliin hallituksen kasvupaketissa. TKI-investointien tukeminen ei yksin auta, jos muut toimet heikentävät yritysten toimintaedellytyksiä.

– Suomen hallitus kulkee päinvastaiseen suuntaan kuin muissa pohjoismaissa, joissa ruoka-alan kasvua tuetaan paremmalla sääntelyllä ja kansalaisten terveyttä edistetään yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa ravitsemussitoumusten kautta, Käkelä toteaa.



Lisätty kappale arvonlisäverosta neutraalisuudesta.