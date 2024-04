Vihreiden Krista Mikkonen: Hallitus ei tee mitään luontokadon edessä – kehysriihestä tuleville sukupolville tarjolla oli vain olankohautus

– Asiantuntijaviesti on selvä. Hallituksen politiikka ei toistaiseksi riitä edes hidastamaan luontokatoa, saati pysäyttämään sitä. Jos hallitus kantaisi oikeastii huolta Suomen tulevaisuudesta, se yrittäisi tehdä jotain. Ainoa mitä hallituksella on tarjota, on lisäleikkauksia ympäristöministeriöön. On käsittämätöntä, että hallitukselta on riittänyt rahaa esimerkiksi turpeen tukiin, mutta ei mitään luonnolle, Mikkonen toteaa.

– Lisäksi hallitus horjuu edelleen myös jo sopimiensa asioiden äärellä. Tästä riihestä odotettiin rahoitusta saimaanlohen tilanteeseen Palokin koskien ennallistamisella. Hallitus tyytyi vain toteamaan, että asia on osa hallitusohjelmaa. Palokki on ainoita hallituksen luontopanostuksia eikä sitäkään saada maaliin, Mikkonen hämmästelee.

Hallituksen politiikka on jo entuudestaan heikentänyt tuntuvasti Suomen mahdollisuuksia torjua luontokatoa. Hallitus on leikannut luonnonsuojelun rahoitusta yli kolmanneksen. Samalla hallitus vaikuttaa pyrkivän heikentämään luonnonsuojelua jokaisessa käänteessä. Valtion vanhojen metsien tilanne on huolestuttava, sillä julkisuudessa hallituksen vahtivuorolla suojelua yritetään minimoida. Suomen tavoitteet luontokadon torjumiseksi horjuvat. Samalla hallitus vastustaa EU:ssa luonnon tilaa parantavia toimia.

Hallituksen riihen keskeinen tarina on talouden vahvistaminen. Vihreät jakaa huolen Suomen talouden tilasta. Toisin kuin hallitus vihreät ymmärtää myös sen, että luontokadon eteneminen tarkoittaa suuria kustannuksia myöhemmin. Siksi tekoja ei voi viivästyttää.

– Rahaa luontotoimia varten olisi voinut etsiä ympäristölle haitallisia yritystukia karsimalla ja lisäämällä ympäristöhaittojen verotusta. Hallitukselle on esimerkiksi jo tuotu esitys maankäytön muutosmaksusta. Näihin ei hallituksella ole ollut valmiutta, mutta sen sijaan hallitus hakee lisää tuloja lisäämällä valtion metsien hakkuuta, Mikkonen huomauttaa.

– Hallituksen halukkuus juosta saksien kanssa on johtanut myös dramaattisiin, jopa ennakoituakin suurempiin vaikutuksiin. Esimerkiksi Metsähallituksen luontopalvelut on ilmoittanut, että soiden ennallistaminen romahtaa neljännekseen aiemmasta hallituksen leikkausten vuoksi. Tätä menoa hallituksella on tarjota tuleville sukupolville vain sukupuuttoja, samenevia vesiä ja katoavaa luontoa, Mikkonen suree.