Suomessa työllistävään panimoalaan kohdistuu veropaine useasta suunnasta

Virvoitusjuomiin ja vesiin kohdistetaan merkittäviä veronkorotuksia, kun näiden juomien osalta nostetaan jälleen valmisteveroa. Virvoitusjuomaveroa on korotettu vuodesta 2011 lähtien muutaman vuoden välein. Edellinen 30 miljoonan euron veronkorotus virvoitusjuomaveroon ei ole edes tullut vielä voimaan, kun uusi 27 miljoonan euron korotus on jo luvassa. Nyt päätetty korotus on jo seitsemäs reilussa kymmenessä vuodessa.

Kapeana tuoteryhmänä virvoitusjuomiin ja vesiin jo reilu kymmenen vuotta kohdistunut säännöllisesti kiristyvä veropaine on jo nyt epäreilu. Kapea-alaisen veron syrjivyys kasvaa mitä suuremmaksi vero nousee. Panimoliitto onkin kannellut veron luomasta kielletystä valtiontuesta komissioon.

”Juoma-ala tiedostaa verojen merkityksen hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseksi. Yhtä tärkeää on, että verotus olisi tasapuolista ja oikeudenmukaista. Virvoitusjuomaveron osalta näin ei ole, kun vero kohdistuu vain osaan juomista”, sanoo Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtaja Tuula Loikkanen.

Virvoitusjuomaveroa on vuodesta 2014 asti porrastettu siten, että vero on pienempi sokerittomille juomille ja korkeampi sokerijuomille. Edellinen eduskunta hyväksyi uuden veromallin, jossa vero porrastetaan kuuteen eri tasoon sokeripitoisuuden mukaan, mutta tätä ei ole vielä edes otettu käyttöön.

Virvoitusjuomien lisäksi veronkorotukset osuvat myös alkoholijuomiin, kun yleistä arvionlisäveroa nostetaan ja väkevien alkoholijuomien veronkorotukset sidotaan indeksiin. Suomessa on EU:n korkein olutvero ja alkoholijuomien verotus on kireintä EU:ssa.

”Valitettavasti arvonlisäveron korottaminen heikentää nyt kuluttajien ostovoimaa entisestään ja kannustaa ostoksille matalamman verotuksen maihin kuten Viroon tai tilaamaan juomat ulkomaisista verkkokaupoista. Indeksikorotuksen kohdistaminen vain väkeviin alkoholijuomiin on kuitenkin oikea toimenpide kuluttamisen suuntaamiseksi mietoihin alkoholijuomiin”, Loikkanen sanoo.

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry on olutta, siideriä ja long drink -juomia sekä virvoitusjuomia ja kivennäisvesiä valmistavan kotimaisen elinkeinon edunvalvoja. Liitto edustaa yhtä maamme vanhimmista teollisuudenaloista. Liiton jäsenyritykset ovat Oy Hartwall Ab, MBH Breweries Oy, Momentin Group Oy, Olvi Oyj, Red Bull Finland Oy ja Oy Sinebrychoff Ab.