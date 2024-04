SDP:n Eemeli Peltonen: Hallituksen kehysriihen lisäsopeutuksista on oikeudenmukaisuus kaukana

SDP:n Tuppurainen: Orpon hallitus ajaa Suomen leikkausten kierteeseen 16.4.2024 17:42:06 EEST | Tiedote

- Kehysriihen suursäästöt kertovat siitä, että hallituksen talouspolitiikan pohja on pettänyt. Alijäämä kasvaa, koska verotulokertymä pienenee. Rakennusala on taantumassa ja työttömyys on kasvussa, toteaa SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen. - Orpon hallitus sopeuttaa Suomea supistuvaan kansantalouteen. Päädymme epäoikeudenmukaisten leikkausten kierteeseen. Hallitus ei tarttunut kehysriihessä keinoihin, joilla sopeutuksen taakkaa jaettaisiin oikeudenmukaisesti. - Yritystukia ei ole perusteellisesti perattu eikä esimerkiksi listaamattomien yhtiöiden osinkoverotusta korjata, vaikka se tuottaisi yli 400 miljoonaa ilman haitallisia kasvuvaikutuksia taloudelle, Tuppurainen sanoo. - Miksi hallituksella ei edelleenkään ole rohkeutta puuttua yritysten ja varakkaiden omistajien tukiin ja etuisuuksiin, vaikka on sanottu, että nyt leikkaukset koskevat kaikkia? Sen sijaan Orpon hallitus päätti leikata jälleen sairailta, vammaisilta, lapsilta, vanhuksilta, maahanmuuttajien kotoutu