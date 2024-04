Urheilutoimittaja Johanna Nordlingin uutuuskirja tarjoaa analyyttisen katsauksen saksalaiseen jalkapalloon kesän EM-kisojen alla

Saksalaista jalkapalloa on ihailtu ja parjattu: Saksan maajoukkueen on sanottu voittavan aina ja saksalaista värikästä fanikulttuuria on kehuttu, mutta toisaalta Saksan pelaamista on luonnehdittu konemaiseksi ja tylsäksi. Onko kyse kuitenkin vain stereotypioista? Millaista saksalaisfutis todellisuudessa on?

Jalkapallon muotoinen Saksa kertoo, kuinka laji rantautui Saksaan ja kehittyi yläluokkaisten koulujen huvituksesta työväenluokan intohimoksi ja miten Saksasta on tullut yksi jalkapallon ehdottomista kärkimaista. Jalkapallon suosio Saksassa on vankka: yli puolet väestöstä pitää itseään jalkapallofanina.

Johanna Nordling on haastatellut kirjaa varten lukuisia pelaajia, valmentajia, faneja, toimittajia ja muita jalkapallotoimijoita. Mukana on myös useita Bundesliigassa pelanneita suomalaisia kuten Juhani Peltonen, Petri Pasanen, Lukas Hradecky, Tinja-Riikka Korpela ja Essi Sainio. Tuloksena on värikkäitä anekdootteja ja huumoria sisältävä teos, joka ei kuvaa vain peliä vaan myös lajin valtavaa merkitystä maan kulttuurissa ja yhteiskunnassa. Kirja antaa myös kiinnostavaa taustatietoa Saksassa 14.6.–14.7.2024 pelattavia jalkapallon EM-kisoja ajatellen.

”Katson täkäläistä lajikulttuuria toimittajan, valmentajan, entisen futaajan, ruohonjuuriseuran juniorikoordinaattorin, fanin ja futisvanhemman silmin. Se mahdollistaa katseita eri kanteilta, risteytyviä näköaloja ja siten usein monisyisemmän ymmärryksen”, Nordling kertoo.

Johanna Nordling (s. 1979) on urheilutoimittaja, joka on asunut ja työskennellyt Saksassa jo vuosia, muun muassa Urheilulehden kirjeenvaihtajana. Hän on pelannut jalkapalloa ja edustanut Tampereen Ilvestä SM-tasolla 1996–2000. Nordling valittiin vuoden urheilutoimittajaksi vuonna 2014.

Johanna Nordling: Jalkapallon muotoinen Saksa

Ilmestyy painettuna ja e-kirjana 17.4., äänikirjana 24.4. (lukija Konsta Hietanen)