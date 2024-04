Mattoasiantuntijan vinkit: Nämä matot sopivat lemmikkieläintalouteen

1. Kova- ja sileäpintainen matto

Polypropeenista sileäksi kudottu matto on suosittu vaihtoehto lemmikkieläintalouksiin. Helppohoitoisen materiaalin ja sileän pinnan vuoksi matto on helppo puhdistaa esimerkiksi nihkeällä mopilla. Myös karvat ja roskat lähtevät tällaisen maton pinnasta vaivattomasti.

Tiukkaan kudottu matto sopii erinomaisesti myös kissatalouksiin. Kissan terävät kynnet eivät saa maton pintaa auki niin helposti, jolloin matto pysyy siistimmän näköisenä. Sileäksi kudotuista matoista on tarjolla paljon eri kuoseja eri sisustustyyleihin ja makuihin. Sileäksi kudotuista matoista löydät myös vaihtoehtoja sekä liukumattomalla pohjalla että tavallisella kudotulla pohjalla. Liukumaton pohja on erittäin käytännöllinen esimerkiksi hyvin vilkkaiden lemmikkien kanssa tai tiloissa, joissa liikutaan paljon.

Iiris sileäksi kudottu matto pellava

2. Lyhyt- ja tiivisnukkainen plyysimatto

Toinen suosittu, joskin ehkä yllättäväkin vaihtoehto lemmikkieläinperheeseen, on lyhyt- ja tiivisnukkainen plyysimatto, joka on käsitelty antistaattiseksi. Antistaattiseksi käsitelty tiivisnukkainen matto pitää lian ja karvat maton pinnalla. Siksi se on helppo puhdistaa imurilla tai tekstiilinpuhdistusaineella. Maton voi myös pyyhkäistä kumisella lattiankuivauslastalla, joka poistaa eläinten karvat tehokkaasti.

3. Muovimatto

Muovimatto on erittäin kestävä ja helposti puhdistettava. Siksi se sopii hyvin esimerkiksi eteiseen, johon koira saapuu ulkoa kuraisilla tassuilla, tai ruokakuppien lähelle, johon saattaa tulla sotkua lemmikin syödessä. Kannattaa valita riittävän paksu ja jämäkkä muovimatto, jotta se pysyy paikoillaan hyvin ja kestää kulutusta.

4. Bukleematto

Bukleematoissa on liukumaton pohja, jonka ansiosta matto pysyy hyvin paikallaan. Siksi tällaiset matot ovat suosittuja etenkin koiraperheissä. Kissaperheeseen bukleematto ei sovellu niin hyvin, sillä maton pinnassa olevat silmukat voivat purkautua tarttuessaan kissan kynsiin. Bukleematto on helppohoitoinen, koska sen voi vesipestä.

Matot lemmikkieläintalouksiin Tuppu-Kalusteen verkkokaupasta

Tuppu-Kalusteen verkkokaupasta löytyy laaja valikoima erilaisia mattoja ja huonekaluja kaikenlaisiin koteihin. Valikoimissa on helppohoitoisia sileäksi kudottuja mattoja, kestäviä muovimattoja, pehmeitä plyysimattoja sekä tyylikkäitä bukleemattoja.