Britannian albumilistan kärkinimi The Libertines Kesärauhaan

Kesärauhassa päästään nauttimaan englantilaisen 2000-luvun alun indierock-sensaation The Libertinesin keikasta, sillä bändi saapuu ensimmäistä kertaa Suomeen 7. kesäkuuta. The Libertines julkaisi huhtikuun alussa neljännen albuminsa All Quiet On The Eastern Esplanade, joka päätti yhtyeen pitkän julkaisutauon. Uutuusalbumi on lyhyessä ajassa kerännyt osakseen runsaasti arvostelumenestystä ja kohosi julkaisuviikollaan Britannian albumilistan ensimmäiselle sijalle. Vahvan comebackin tehnyt yhtye tähdittää Kesärauhan perjantai-iltaa ja luvassa on uuden materiaalin lisäksi taattuja The Libertines-hittejä kuten Don't Look Back Into Sun ja Can't Stand Me Now.

Kolmen päivän aikana Kesärauhassa nähdään yli 60 artistia, kuten shoegaze- ja dream pop -legenda Slowdive, yhdysvaltalainen 070 Shake, ranskalainen elektronisen musiikin yhtye Acid Arab, soft rock-yhtye Infinity Song, afrobeatsin nouseva nimi Libianca ja vaihtoehtoinen K-pop -kollektiivi Balming Tiger. Myös moderni elektroninen musiikki ja historiallinen miljöö kohtaavat, kun isolla linnan sisäpihalla nähdään muun muassa Sofia Kourtesis, Franc Moody ja Darude. Kesärauhan kaikki lipputyypit ovat myynnissä ja lippujen hinnat nousevat 1.5. alkaen.





KESÄRAUHA 7.-9.6.2024

Linnanpuisto, Turku

070 Shake, Slowdive, The Libertines, Acid Arab, Alma, Antti Autio, Arppa, Balming Tiger, Infinity Song, Jesse Markin, JJylli & Kuoppis - Music Of Kingston Wall, Kuumaa, Lauri Haav, Libianca, Pehmoaino, Pariisin Kevät, Ursus Factory, Vesta, Aavikko, Alma Alanko, Augustine, Bee, Boko Yout, Bämä, Deki Alem, Eevil Stöö, Emma & Matilda, Good Boys, Huora, Iisa, Jaakko Kulta, Joalin, Lasten Hautausmaa, Lempi Elo, Lyyti, Markus Krunegård, Melo, Mikko Joensuu, Rebekka Holi, Rättö & Lehtisalo, Saimaa, Sonia, Stepa, Stuzzi, Tinyhawk & Bizzarro, Viitasen Piia, Ville Ahonen, Windows95man, Yeboyah

ELEKTROLINNA: Sofia Kourtesis (DJ), Franc Moody (DJ), Darude, DJ hapan korppu, Irene Kostas (DJ), Malla (DJ LIVE), Miia Magia (DJ), Modem (LIVE), Nightradio (LIVE), Viidakko on massiivinen: DJ:t Infekto & Pistolero + erikoisvieras DJ ATI, Virta (LIVE), Wellness Center (DJ)



LIPUT lippu.fi/kesarauha

1 pv 105€ (1.5. alkaen 109€)

2 pv 139€ (1.5. alkaen 149€)

3 pv 169€ (1.5. alkaen 179€)