Arinan vuoden 2023 parhaat työryhmät Iistä, Oulusta, Rovaniemeltä, Vaalasta ja Ylitorniolta - S-market Ylitornion Jani Kokkisesta Vuoden päällikkö

Eväitä arkeen ja onnistumisten juhlistamista

– Vuosittaiset päällikköpäivät mahdollistavat yhteisten tärkeimpien aiheiden käsittelyn. Tällä kertaa pääteemana oli Johtamisen muutosmatkan käynnistys. Vahvistamme ja kehitämme arinalaista johtamista ja yrityskulttuuria vastaamaan entistä paremmin tämän päivän odotuksia. Jokainen arinalainen ansaitsee hyvää johtamista sekä toimintakulttuurin, jossa jokainen voi loistaa ja onnistua omana itsenään, toteaa Osuuskauppa Arinan henkilöstö- ja viestintäjohtaja Minna Salonen.

– Päällikköpäivien kohokohta on Arina-gaala, jossa palkittiin työryhmiä ja esihenkilöitä, jotka ovat todella sisäistäneet ja tuoneet aidon välittämisen arkeen, Salonen kertoo.

Arinan vuoden työryhmien ja päälliköiden valinnoista päättää osuuskaupan johtoryhmä keskijohdon esityksistä.

Palkitut työryhmät vuodelta 2023:

Sale Kuivaniemi, Ii

S-market Kaakkuri, Oulu

Sokos Oulu Kauneus ja Hyvä Olo

Amarillo Rovaniemi

ABC Vaala

S-market Ylitornio

Palkitut päälliköt vuodelta 2023:

Vuoden tulokas:

Niina-Maria Hietamäki, myymäläpäällikkö, Sale Utajärvi

”Niina-Maria, eli tutummin Ninni, on monille tuttu aurinkoinen ilopilleri. Ninni on ensimmäisenä vuotenaan Sale Utajärvellä onnistunut voittavan kaupan tavoitteiden kehittämisessä ja arjen sujuvoittamisessa mielettömän hienosti – Sale Utajärvi nousi päivittäistavaramyynnissä Utajärven markkinajohtajaksi. Ninni on saanut uuden työryhmän luottamuksen ja nostanut työryhmän osaamisen uudelle tasolle. Ninni on myös haluttu ja toivottu yhteistyökumppani laajalti Arinassa.”

Vuoden kasvattaja:

Markku Pohjanen, ravintolapäällikkö, Ravintolamaailma Limingantulli, Oulu

”Limingantullin Ravintolamaailma on varma tuloksentekijä ja tänäkin vuonna Make on motivoitunut tiiminsä upeaan suoritukseen ja ennätyksiin. Hän on vaikuttanut monen nuoren päällikön urakehitykseen ja moni nykyisistä matkailu- ja ravitsemiskaupan päälliköistä on saanut ensimmäiset oppinsa Makelta. Make elää arkea yhdessä tiiminsä kanssa. Hän johtaa edestä, antaa muille mahdollisuuden oppia, kehittyä ja kasvaa isompiin rooleihin. Hän ei tee asioita toisten puolesta vaan antaa tulevaisuuden tekijöille mahdollisuuden kokeilla omia siipiään.”

Vuoden päälliköt – Asiakaskeskeinen kulttuuri ja kaupallisuudessa onnistuminen:

Jani Kokkinen, marketpäällikkö, S-market Ylitornio

”Janin rauhallinen ja ammattimainen suhtautuminen tarttuu. Jani on oiva esimerkki siitä, kuinka mikään eteen tuleva asia ei tunnu ylitsepääsemättömältä, kunhan siihen suhtautuu avoimesti, uteliaasti ja ennakkoluulottomasti. Jani selkeyttää ja sujuvoittaa, kohtaa ja kehasee, mahdollistaa ja rohkaisee. Hän on saanut Ylitornion työryhmän loistamaan. Tiiminä he ottavat uudet asiat heti toimeenpanoon, eivät pelkää haasteita ja luovat rohkeasti malleja voittavan kaupan varmistamiseksi omalla markkinallaan.”

Jani Kokkinen palkittiin myös Vuoden päällikkönä ja hän sai Arinan vuoden päällikölle luovutettavan Askelmerkkejä-kiertopalkinnon.

Kari Paakkola, liikennemyymäläpäällikkö, ABC Vaala

”Kari on juurruttanut peukutettavan palvelukulttuurin osaksi jokapäiväistä toimintaa ja vie laadukkaasti sovitut toimintamallit arkeen. Hän osallistaa työryhmää kehittämään jatkuvasti toimintaa ja on kasvattanut työryhmässään ”valta ja vastuu” -ajattelumallia upealla menestyksellä.

Yhteiset arvomme ohjaavat Karin johtamista ja arjen tekemistä ja näkyvät myös henkilökunnan arjessa. Kari onnistui yhdessä tiiminsä kanssa Vaalan ABC:llä kaupallisesti erinomaisesti ylittäen omat tavoitteet ja pärjäsi upeasti myös koko valtakunnan rankingissa. Karin vastuualueella asiakastyytyväisyys oli erinomaisella tasolla, aivan ketjun parhaimmistoa.”

Vuoden päälliköt – Esihenkilötyö ja lähijohtaminen:

Katja Pasma, ravintolapäällikkö, Amarillo Rovaniemi

”Katja on ottanut päällikön roolin upeasti haltuun. Hänellä on myynnin nälkä ja hän on rohkea ja innokas kokeilemaan uutta. Vuoden Amarilloksi valittu Rovaniemen ”Rillo” rikkoi myyntiennätykset, ja tuloksena olivat ketjun toiseksi parhaimmat myyntikate, toimintakate ja operatiivinen tulos.

Katja on positiivinen ja luo ympärilleen hyvää energiaa. Hän johtaa tiimiään lempeän jämäkästi ja arvojemme mukaisesti - fokus ihmisessä. Tästä kertovat Amarillon työtyytyväisyys- ja johtamislupausindeksit, jotka olivat matkailu- ja ravitsemistoimialan parhaimpia ja koko Amarillo-ketjun ylivoimaisesti parhaimmat.”

Jenni Suhonen, myymäläpäällikkö, Sale Kuivaniemi, Ii

”Jennin luotsaaman Sale Kuivaniemen työtyytyväisyys oli viime vuonna Arinan paras ja johtamislupauksen toteutuminen kärkikastia. Jenni on ilmiömäisesti saanut tiiminsä innostumaan onnistumisista ja kiinnostumaan menestyksestä. Sale Kuivaniemi kehittyikin viime vuonna laadun kolmiloikassa eniten koko valtakunnassa. Jennin tiimissä uskalletaan puhua asioista avoimesti ja aina toista arvostaen. Jennin kanssa työskentely on helppoa, sillä Jenni tekee aina sen mitä on sovittu.”

Vuoden päälliköt – Toimeenpano- ja suorituskyvyn varmistaminen:

Taneli Kastikainen, myyntipäällikkö, Prisma Linnanmaa, Oulu

”Taneli muodostaa nopeasti kokonaiskuvan tilanteesta ja suunnasta, jonne tulee päästä. Hänen vahvuuttaan on saattaa asiat loppuun systemaattisella johtamisella. Uudet asiat ja kehittäminen ovat Tanelin mukavuusaluetta. Hän saa tiiminsä mukaan jämäkällä, mutta kannustavalla, innostavalla ja humoristisellakin vuorovaikutustyylillään. Tanelin viestintä on aktiivista, tiivistä ja onnistumisia korostavaa. Työryhmän chatti on päivittäisessä käytössä. Hänen tiiminsä tietää aina, mitä heiltä odotetaan. Taneli on kehittänyt itseään rohkeasti ja aktiivisesti. Onnistumiset näkyvät myös S-market Kaakkurin, jossa Taneli toimi marketpäällikkönä ennen nykyistä pestiään, mittareissa: Työtyytyväisyys on noussut nopeasti erinomaista-tasolle, Laadun kolmiloikassa noustiin nopeasti parhaiden yksiköiden kastiin, ja myynti ja NPS (Net Promoter Score eli suositteluindeksi) ovat ottaneet isoja harppauksia tarkan myymäläkunnon johtamisen avulla. Taneli myös osallistuu rohkeasti erilaisiin pilotteihin.”

Maarit Ollonen, ravintolapäällikkö, Ravintolamaailma Linnanmaa, Oulu

”Maarit osallistuu ja elää sydämellä arkea yhdessä tiiminsä kanssa. Myynnissä onnistuminen on Maaritin intohimo ja myynnin johtaminen ohjaa henkilökunnan tekemistä. Tiedolla johtaminen, tavoitteiden asettaminen ja niissä onnistumisten jakaminen henkilöstölle on systemaattista ja motivoivaa. Halu tehdä asioita paremmin näkyy tuloslaskelman kaikilla riveillä. Henkilökunnan työtyytyväisyyden kehittyminen kertoo myös omaa viestiään yksikön kehittymisestä. Viime vuosi Linnanmaan Ravintolamaailmassa oli positiivisuuden vuosi ja onnistumiset näkyivät niin arjessa kuin Aito välittäminen yllättää -palautekanavallakin.”

Vuoden päälliköt – Vaikuttava viestintä ja aito dialogi:



Anu Pyykönen, myyntipäällikkö, Sokos Oulu Kauneus ja Hyvä Olo

”Anun vastuualueella kaupallinen onnistuminen oli viime vuonna huikeaa, sillä Kauneus ja Hyvä Olo sijoittuivat valtakunnasesti tuloksessa toiselle sijalle heti Helsingin jälkeen. Anu viestii yhteisistä tavoitteista systemaattisesti ja linkittää arjen tekemiset sujuvasti näihin tavoitteisiin. Anu uskaltaa heittäytyä viestinnässä ja hänet voikin tavata Sokoksella vaikkapa juontamassa kauneustapahtumaa tai kuulla suorassa lähetyksessä radiossa kertomassa tuoksu-uutuuksista. Anun ammattitaitoista esiintymistä hyödynnetään myös Sokos-ketjussa ja häntä pyydetäänkin monesti eri foorumeihin esiintymään.”

Sini Salmela, palvelupäällikkö, Prisma Linnanmaa, Oulu

”Sini viestii omalle henkilökunnalleen päivittäin tärkeistä asioista. Hän toteutti ensimmäisten päälliköiden joukossa jokaisen minimistandardin. Sinin vahvuutta on se, että hän jaksaa toistaa tärkeitä mittareita, seurata niiden toteutumista henkilötasolla ja antaa palautetta näihin liittyvistä tekemisistä tarvittaessa päivittäin. Sini huolehtii myös Linnanmaan Prisman ajankohtaisten asioiden tiedottamisesta ja auttaa näin myös kollegoitaan onnistumaan. Jos tarvitset sparrausta viikkotiedotteiden tekemiseen, Sini on osuuskaupan paras sparripari tähän.”

Vuoden ryhmäpäällikkö:

Milla Sointu, ryhmäpäällikkö, matkailu- ja ravitsemiskauppa

Vuoden ryhmäpäälliköksi valittava henkilö ilmentää esimerkillisesti omassa arjessaan ja johtamisessaan arinalaista tapaa toimia. Vuoden ryhmäpäällikköä valittaessa on huomioitu seuraavat kriteerit: Viestii avoimesti ja rehellisesti, On toiminnassaan aktiivinen ja aloitteellinen, On Utelias, kokeilee rohkeasti, ei pelkää virheitä Oppii parhailta ja kehittyy jatkuvasti, Toimii vastuullisesti ja kannattavasti kaikissa olosuhteissa, Yhteisen hyvän tekeminen pohjoissuomalaisille näkyy teoissa ja sanoissa.

”Milla on tehnyt kauttaaltaan hienoa työtä. Korkea motivaatio ja tavoitteellisuus näkyy kaikessa mitä hän tekee. Hänen innostuksensa sekä kyky tukea omaa tiimiä ja kollegoitaan on ihailtavaa. Milla on saanut aikaan mahtavia tuloksia ja osoittanut vahvaa johtajuutta kohtaamalla lempeästi. Millan positiivisuus tekee työpaikastamme entistä paremman.”