Päijät-Hämeessä paljastui väkiviinan salakuljetus ja mittava veronkierto

Päijät-Hämeeseen rekisteröidyn toiminimen turvin hankittiin Virosta pirtua ilman voimassa olevaa lupaa lähes 40 000 litraa vuosina 2016–2021. Toiminimellä ei ollut käytännössä muuta toimintaa kuin väkiviinan maahantuonti luvanvastaisesti, ja elinkeinotoiminta on rekisterien mukaan päätetty viime vuoden loppupuolella. Elinkeinonharjoittaja jätti ilmoittamatta ja tilittämättä Verohallinnolle valmisteveroja 1,6 miljoonan euron arvosta. Tulli on tehnyt tiivistä yhteistyötä Verohallinnon kanssa, ja Verohallinto on suorittanut toiminimeen verotarkastuksen valmisteverotuksen osalta.

– Tutkittavassa rikoskokonaisuudessa on ollut kolme pääepäiltyä, joista yksi on ollut päijäthämäläisen toiminimen haltijana oleva henkilö. Epäillyt esittivät väkiviinan päätyneen lasinpesunesteen raaka-aineeksi ja väitteensä tueksi he esittivät tekaistuiksi epäiltyjä myyntilaskuja eri yhtiöille. Nämä yhtiöt ovat olleet rikoksesta epäiltyjen läheisyhtiöitä. Todellisuudessa on syytä epäillä viinan päätyneen juomakäyttöön, kertoo tutkinnanjohtaja Sari Knaapi.

Tulli on hankkinut tutkintaan kansallisesti muun muassa asiantuntijalausuntoja sekä todisteita ulkomailta kansainvälisellä oikeusapumenettelyllä.

Tulli on tutkinut rikoskokonaisuutta törkeänä veropetoksena, törkeänä alkoholirikoksena ja salakuljetuksena liittyen luvattomaan denaturoimattoman alkoholin eli väkiviinan maahantuontiin ja edelleen välittämiseen. Esitutkinta on valmistumassa ja siirtyy syyteharkintaan Etelä-Suomen syyttäjäalueelle kevään kuluessa.