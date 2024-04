Keski-Suomeen odotettavissa selvästi keskimääräistä suurempia tulvia lumisen talven takia – osassa järviä tulvahuippu jo saavutettu

Keski-Suomen ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma on julkaistu – vuonna 2024 tienpitoon on Keski-Suomessa käytössä noin 11 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän 5.4.2024 08:30:00 EEST | Tiedote

Vuonna 2024 tienpitoon on Keski-Suomessa käytössä kaikkiaan 50,2 miljoonaa euroa, mikä on noin 11 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Rahoituksen kasvua vuodelle 2024 selittää päällysteiden korjauksiin eduskunnan myöntämä 250 miljoonan euron lisärahoitus, josta Keski-Suomen ELY-keskuksen osuus on 14,3 miljoonaa euroa. Lisärahoituksella pystytään korjaamaan maanteiden sekä kävely- ja pyöräilyväylien päällysteitä viime vuosia enemmän ja poistamaan osittain korjausvelkaa.