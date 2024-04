Realidea johtamaan Nrepin omistamia kauppakeskuksia

Realidea on Nrepin pitkäaikainen kumppani kauppakeskusliiketilojen uudisvuokrauksessa. Elokuusta lukien Realidea toimii myös kaupallisena managerina Nrepin kauppakeskuksissa, joihin lukeutuvat kauppakeskus Arabia Helsingin Arabianrannassa ja Columbus Vuosaaressa, Duo Tampereen Hervannassa ja Grani Kauniaisissa.

– Nrep on aktiivinen kiinteistönomistaja ja tavoitteenamme on jatkuvasti kehittää kauppakeskuksiamme ja niiden tarjontaa. Kauppakeskusten omistajana meillä on mahdollisuus vaikuttaa positiivisesti koko ympäröivän alueen houkuttelevuuteen, viihtyvyyteen ja arjen sujumiseen. Haluammekin syventää kauppakeskustemme johtamista ja viedä niitä eteenpäin innovatiivisilla ja kestävillä ratkaisuilla. Näemme, että yhteistyömme Realidean kanssa vahvistaa keskustemme kaupallista johtamista ja tuo vahvaa osaamista keskustemme kehittämiseen, kertoo Asset Manager Elena Öhman Nrepiltä.

– Olemme jo pitkään tehneet menestyksekästä yhteistyötä Nrepin kanssa kauppakeskusten liiketilavuokrauksessa ja muissa projekteissa. Odotamme innolla mahdollisuutta laajentaa kumppanuutta kauppakeskusten kaupalliseen johtamiseen ja varmistaa vuokralaisille toimivat liikepaikat, kommentoi toimitusjohtaja ja osakas Pasi Nieminen Realidea Oy:stä.