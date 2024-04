Designurakka - täysin uutta sisustamisen ja remontoinnin kokonaispalvelua

Ei liirumlaarumia, vaan ihan käytännön tekoja. Tiesitkö, että voimme pienentää hiilijalanjälkeä jo suunnitteluvaiheessa valitsemalla ympäristöä vähemmän kuormittavia lähellä tuotettuja materiaaleja. Tämä ei ainoastaan pienennä kuljetus- ja varastointikustannuksia, vaan auttaa meitä myös varmistumaan tuottajan vastuullisuudesta. Pyrimme projekteissamme säilyttämään alkuperäistä ja kunnostamaan olemassaolevaa.

Aika on kaikkein arvokkainta mitä meillä on. Moni kokee työläänä suunnittelijan ja remontoijan etsimisen erillisinä toimijoina. Myös taloyhtiöiden vaatimustason kiristyminen remonttilupaprosesseissa on lisännyt ammattimaisen suunnittelun tarvetta. Näihin haasteisiin halusimme Designurakan avaimet käteen -palvelulla vastata. Palvelemme yksityis- ja yritysasiakkaita Uudenmaan alueella.

Aidolla kokonaispalvelulla Designurakka ottaa vastuun koko projektista, ja remontti on mahdollista teettää vaivatta, aikataulussa ja budjetissa. Me haluamme tuottaa laadukasta ja ympäristöä vähemmän kuormittavaa remonttipalvelua. Saumaton yhteistyö kokeneiden sisustusarkkitehtien ja huippuunsa hiotun toteutustiimin välillä, sekä sujuva yhteydenpito asiakkaisiin varmistaa projektiemme korkeatasoisen toteutuksen.

Aidosti huoletonta

”Olimme molemmat tahoillamme havainneet asiakkaiden tarpeen avaimet käteen -palvelulle yhdeltä toimijalta. Meiltä asiakas saa aidosti kaiken. Avustamme tarvittaessa myös sijaisasunnon löytämisessä remontin ajaksi,” toteavat Designurakan suunnittelusta vastaava Ida Pihlajaniemi ja projektinjohtaja Pauliina Kolehmainen.