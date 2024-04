Keskiviikkona 24.4. vietetään valtakunnallista Koiranpäivää: Tule mukaan edistämään koirien terveyttä ja hyvinvointia!

- Koirat ovat suomalaisille rakkaita perheenjäseniä, ja edistävät monella tavoin ihmisten hyvinvointia. Meidän tehtävämme on varmistaa, että koirillamme on hyvä olla – koirat ovat mahdollisimman terveitä ja hyvinvoivia, ja niille on tarjolla koiramaista ja rodunomaista mieluista virikkeellistä toimintaa, painottaa Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Esa Kukkonen.

Koirien terveys ja hyvinvointi on Kennelliiton tämän vuoden toiminnan tärkeä teema, jota edistetään eri tavoin sekä kattojärjestön että jäsenyhdistysten toiminnassa. Koiranpäivä tarjoaa koiranomistajille ja koirien ystäville monipuolisesti tietoa ja toimintaa nelijalkaisten perheenjäsenten hyvinvoinnin näkökulmasta.

Tule mukaan #Laumaliikkuu-lenkille ja osallistu #Aktiivinenkoira-haasteeseen!

Monet Kennelliiton jäsenyhdistykset, koiraharrastusporukat ja muut toimijat järjestävät Koiranpäivänä erilaisia tapahtumia, joihin kaikki koirien ystävät ja koirista kiinnostuneet ovat tervetulleita. Kymmenillä eri paikkakunnilla järjestetään #Laumaliikkuu-lenkkejä, joille voi tulla mukaan koiransa kanssa tai ilman koiraakin ja tutustua erilaisiin koiriin ja koiraharrastajiin.

Tietoa Koiranpäivän tapahtumista ja #Laumaliikkuu-lenkeistä saa Koiranpäivän verkkosivuilta ja Facebook-sivulta. Yhteislenkin tunnelmia voi jakaa edelleen sosiaalisessa mediassa. Koiranpäivään liittyvää alueellista toimintaa on varsinaisen tapahtumapäivän 24.4. lisäksi myös muina päivinä viikolla 17.

Toinen Koiranpäivän vinkkimme on #Aktiivinenkoira. Koira voi hyvin, kun se saa toteuttaa lajilleen ja rodulleen tyypillistä toimintaa. Annamme Kennelliiton sosiaalisen median kanavilla vinkkejä koiran virikkeistämiseen, ja kannustamme kaikkia koiranomistajia hyödyntämään näitä vinkkejä sekä jakamaan kuvia ja tunnelmia hyvistä ja aktiivista hetkistä sosiaalisessa mediassa.

Poimi Koiranpäivän Terve ja hyvinvoiva koira -webinaarista vinkit koiranhankintaan

Järjestämme Koiranpäivänä 24.4. kello 18 yhteistyössä Agria Eläinvakuutuksen kanssa maksuttoman, kaikille avoimen Terve ja hyvinvoiva koira -webinaarin, jossa asiantuntijana on ELL Nina Mahlanen. Webinaarin juontaa Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan esittelijä-sihteeri Kaisa Gold.

Webinaarissa käydään läpi sitä, millaisia asioita koiran hankinnassa tulee ottaa huomioon ja miten koiranomistaja voi edistää koiransa terveyttä ja hyvinvointia. Nina Mahlanen avaa myös sitä, mistä koiran hankkija löytää koirien terveystietoja, ja miten niitä tulisi hyödyntää koiran hankinnassa.

Webinaariin ilmoittaudutaan mukaan viimeistään 23.4. mennessä verkkosivuillamme olevan linkin kautta. Mukaan kannattaa ilmoittautua, sillä webinaarista on tulossa tallenne ilmoittautuneille.

Tutustu eri koirarotujen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Kennelliiton jäsenyhdistysten terveysohjelmien kautta

Rotujärjestöillä ja -yhdistyksillä on tärkeä rooli omien rotujensa terveyden ja hyvinvoinnin edistäjinä. Olemme kutsuneet Kennelliiton alaiset rotujärjestöt ja yhdistykset mukaan haasteeseen, jossa palkitaan parhaiten oman rodun jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) käytännössä rodun terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi toteuttanut rotujärjestö tai -yhdistys. Palkitsemme kolme parasta yhdistystä Koiranpäivänä 24.4.

- Jalostuksen tavoiteohjelmahaasteeseen on ilmoittautunut mukaan edustava joukko erilaisia rotujärjestöjä ja -yhdistyksiä. On hienoa nähdä, miten monessa yhdistyksessä koirien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen vastuullisen kasvatuksen ja terveyteen puuttuvan jalostuksen keinoin kautta on yhä keskeisemmällä sijalla yhdistyksen toiminnassa, iloitsee Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan puheenjohtaja Kirsi Sainio.

Sainio vetää Kennelliiton terveyden ja hyvinvoinnin teemavuoden työryhmää, joka valitsee palkittavat yhdistykset. Tarkempaa tietoa JTO-haasteesta löytyy täältä.

