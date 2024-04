SDP:n Juha Viitala: Aikuisilla on merkittävä rooli koulurauhan toteutumisessa

– Aikuisten on kuunneltava nuoria ja oltava aidosti läsnä heidän elämässään. Kannustankin kysymään nuorilta, miten he voivat. On osoitettava aitoa kiinnostusta siihen, mitä nuorille todella kuuluu, Viitala toteaa.

Nuoret ottavat niin tietoisesti kuin alitajuntaisesti paljon mallia lähipiirinsä aikuisten näyttämästä esimerkistä. Aikuisten tulisikin miettiä, millaisena heidän oma toimintansa näyttäytyy nuorten silmin.

Huoli koulujen hyvinvointi- ja turvallisuushaasteista on kasvanut. On tärkeää toimia nyt, jotta jokainen lapsi ja nuori voi tuntea olonsa turvalliseksi ja kuuluvaksi osaksi kouluyhteisöä.

Lapset ja nuoret ansaitsevat paremman huomisen. Meidän on taattava, että koulutus ja jatkuva oppiminen ovat kaikkien saavutettavissa. Eriarvoisuus ei saa olla esteenä missään tilanteessa.

Koulurauha ei saa olla vain sanahelinää, vaan sen pitää olla aito lupaus. Jokainen investointi koulutukseen on investointi Suomen tulevaisuuteen. Viitala korostaa myös opettajien ja koulujen henkilökunnan jaksamisen sekä nuorten kokeman välittämisen merkitystä.

– Lopuksi haluan korostaa, että meidän on toimittava nyt. Emme voi odottaa huomiseen, sillä jokainen päivä on tärkeä. Meidän on tehtävä kouluturvallisuudesta ja -rauhasta todellisuutta, ei vain unelmaa, Viitala päättää.

Yhdessä voimme vaikuttaa ja luoda paremman tulevaisuuden nuorillemme.