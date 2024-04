Kasmir palaa parrasvaloihin sinkkubiisillä “Kukat”

Heviteemun TikTok-hitti julkaistaan huomenna 18.4.2024 10:00:00 EEST | Tiedote

Striimisuosikki ja tuottajataituri Heviteemu julkaisee tulevan albuminsa ensimmäisen singlen huomenna. Dopamiininpuutos-niminen kappale käsittelee aidosti ja puhuttelevasti Heviteemulle tyypillistä aihetta, mielenterveyden haasteita. Biisin teaser on jo koskettanut ja kerännyt suosiota TikTokissa, biisiin on tehty videoita jo yli 400 kertaa. “Dopamiininpuutos on tilannekatsaus tähän hetkeen, laulu joka kirjoitti itse itsensä”, kommentoi Heviteemu. Heviteemu työstää parhaillaan toista albumiaan ja se julkaistaan ensi vuoden puolella. Multi-instrumentalistina ja huipputuottajana tunnettu Heviteemu on kirjoittanut ja tuottanut levyn itse alusta loppuun. Heviteemu julkaisi ensimmäiset omat kappaleensa vuonna 2020 ja soololevynsä Pahoinvoiva sukupolvi vuonna 2023. Albumin kappaleita on tähän mennessä kuunneltu suoratoistopalveluissa yli 10 miljoonaa kertaa. Heviteemu on työskennellyt jo pitkään tuottajana sekä biisinkirjoittajana lukuisten eri artistien, kuten SANNIn, Vesalan ja costeen kan